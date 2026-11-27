Groningen će na stadionu „Euroborg“ ugostiti Viljem Drugi u utakmici holandskog prvenstva između dve ekipe koje nikako ne uspevaju da pronađu izlaz iz rezultatske krize.

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Domaćin zauzima deseto mesto sa 15 bodova iz 13 utakmica, a u poslednjih pet nastupa u svim takmičenjima zabeležio je remi i četiri uzastopna poraza.

Gol-razlika 30:31 dovoljno govori o stilu igre Groningena, odnosno o napadačkom potencijalu ali i o brojnim nedostacima u igri njegove odbrane.

Viljem Drugi je ubedljivo najslabija ekipa prvenstva, sa samo tri osvojena boda i bez pobede posle 13 kola.

Tim iz Tilburga primio je čak 42 gola, ali je u četiri od poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima uspevao da zatrese protivničku mrežu.

Na po četiri od poslednjih pet utakmica oba tima pogađali su i njihovi protivnici. Groningen ima idealnu priliku da prekine seriju poraza, ali je njegova odbrana dovoljno ranjiva da i poslednjeplasirani tim prvenstva dođe do pogotka.

NAŠ TIP: GG (kvota 1,65)