JOŠ JEDAN POGODAK NAŠE REDAKCIJE: Ovo je TIP DANA za subotu
TIP DANA dolazi oz Slovačke
Jučerašnji predlog možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjeg Tipa dana:
Slovan iz Bratislave na svom stadionu dočekuje Košice u slovačkom prvenstvu. Pobeda je domaćinu važna u trci za titulu.
Slovan je drugi sa 31 bodom iz 15 utakmica i već pet prvenstvenih kola je bez poraza. Postigao je 33 gola, a primio 15. Košice su na istom broju utakmica dale jednako mnogo golova, ali su primile 27. Gosti su šesti sa 19 bodova, pa je razlika između ove dve ekipe na tabeli 12 bodova, koliko iznosi i razlika u broju primljenih golova.
Obe ekipe su u poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima zabeležile po dve pobede, remi i dva poraza. Prednost Slovanu daju kontinuitet u prvenstvu i učinak u međusobnim duelima. Bratislavski tim je dobio četiri od poslednjih pet susreta sa Košicama, a čvršća odbrana mogla bi ponovo da presudi protiv rivala koji igra otvoreno.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,50)
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