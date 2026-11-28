LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Subota
18.30 Al Ahli - Al Tavon 1 (1.38)
18.30 Partizan - Radnički Niš 1 (1.35)
20.45 PSŽ - Lorijen 1 (1.19)
Ukupna kvota: 2.22
Ah Ahli se bori za mesto u vrhu tabele, dok je Al Tavun maltene na samom dnu, kec ne bi trebao da se dovodi u pitanje.
Nakon dva vezana poraza, Partizan je pod imperativom pobede kako bi se vratio u bitku za plej-of, Radnički koji ima svojih problema pred dolazak u Beograd je idealan rival za prekid posta.
PSŽ dominira, uhvatio je zalet, pre remija sa Romom sredinom nedelje vezao je 12 pobeda u svim takmičenjima i puca od samopouzdanja pred meč sa Lorijenom koji će teško izvući šta sa "Parka prinčeva".
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