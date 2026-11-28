ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP/Thibault Camus

Subota 18.30 Al Ahli - Al Tavon 1 (1.38)

18.30 Partizan - Radnički Niš 1 (1.35)

20.45 PSŽ - Lorijen 1 (1.19) Ukupna kvota: 2.22

Ah Ahli se bori za mesto u vrhu tabele, dok je Al Tavun maltene na samom dnu, kec ne bi trebao da se dovodi u pitanje.

Nakon dva vezana poraza, Partizan je pod imperativom pobede kako bi se vratio u bitku za plej-of, Radnički koji ima svojih problema pred dolazak u Beograd je idealan rival za prekid posta.

PSŽ dominira, uhvatio je zalet, pre remija sa Romom sredinom nedelje vezao je 12 pobeda u svim takmičenjima i puca od samopouzdanja pred meč sa Lorijenom koji će teško izvući šta sa "Parka prinčeva".

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć