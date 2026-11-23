Domaćin je sedam kola bez poraza, ali tradicija opominje
Leko na stadionu „Rigamonti Čepi“ dočekuje Lumecane u poslednjoj utakmici 15. kola grupe A italijanske Serije C.
Domaćin je u odličnoj formi i ima priliku da nastavi uspon na tabeli protiv rivala koji u poslednje vreme teško dolazi do bodova.
Leko zauzima sedmo mesto sa 21 bodom iz 14 utakmica, a već sedam kola ne zna za poraz. Na poslednjih pet mečeva ostvario je tri pobede i dva remija, uz čak 16 postignutih golova.
Posebno su impresivni trijumfi protiv Dolomiti Belunezija i Juventusa do 23 godine, oba rezultatom 4:0. U prethodnom kolu remizirao je sa Novarom (1:1), ali je zadržao kontinuitet dobrih rezultata.
Lumecane je na 13. poziciji sa 16 bodova, a na poslednjih pet utakmica ima samo jednu pobedu, remi i tri poraza. U prethodnom kolu izgubio je kod kuće od Trenta (1:2). Gosti su u dosadašnjem delu sezone postigli 15 i primili 19 golova, što ukazuje na probleme u defanzivi.
Malu prednost dajemo domaćinu, koji je u poslednjih nekoliko kola pokazao znatno više u napadu. Ipak, domaćinu neće biti lako. Leko je na sedam ovosezonskih utakmica pred svojim navijačima zabeležio samo dve pobede i čak pet remija, a Lumecane nije izgubio nijedan od poslednjih devet međusobnih susreta. Zbog toga je opreznija varijanta bolji izbor od čistog keca.
NAŠ TIP: 1 (1,30)
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