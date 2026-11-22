Fudbaleri Liverpula pobedili su Mančester junajted rezultatom 4:0 (2:0) u derbiju 11. kola Premijer lige.

FOTO: Tanjug/AP/Jon Super

Najveći meč engleskog fudbala je bio sve osim – derbija! Samo jedna ekipa postojala je na terenu, pokazavši da agoniji Junajteda nema kraja.

Ni dolazak na klupu Maurisija Poketina nije doneo nikakav pomak u igri giganta sa Old Traforda, koji preživljava najcrnje rezultatske dane od osnivanja kluba i davne 1902. godine, kada su zvanično preuzeli današnji naziv od Njuton Hita (1878-1902.).

Argentinski stručnjak želeće što pre da zaboravi debi na klupi Junajteda u "utakmici svih utakmica", gde njegov tim nijednog trenutka nije uspeo ozbiljnije da ugrozi Alisona.

FOTO: Tanjug/AP/Jon Super Ovim porazom je Mančester junajted ostao na pretposlednjem 19. mestu, sa samo osam bodova. Ispod njih je jedino Kristal Palas koji je sakupio sedam poena. Liverpul se pobedom vratio na 4. poziciju i pretekao Bornmut, koji je sada peti sa 18 poena. Redsi imaju 21 bod, kao i drugoplasirani Brajton, odnosno, treći Mančester siti. Neprikosnoveni šampion Arsenal je vodeći sa 28 bodova.

Već u osmom minutu, Leni Joro je dobio direktan crveni karton, zbog grubog starta nad Isakom sa leđa, pa su domaći ostali sa igračem manje.

FOTO: Tanjug/AP/Jon Super

Umesto penala, arbitar je dosudio faul, jer je kontakt bio van kaznenog prostora, što je donekle bila olakšavajuća okolnost za tim sa Old Traforda.

FOTO: Tanjug/AP/Jon Super

Samo donekle, jer je u 10. minutu Dominik Soboslaj dirketno iz „slobodnjaka“ zapalio tribine Enfilda, pogodio „malu mrežu“ i sami donji ugao golmana gostiju za 1:0!

Još se euforija nije stišala, a bilo je već 2:0! Florijan Virc je postigao novi gol u sezoni, nakon očajne prošle sezone, odreagovao je na centarput Engaue i iz prve sjajnim udarcem udvostručio prednost! Dakle, posle svega 12 minuta i 25 sekundi, Liverpul je imao najbrže stečeno vođstvo u istoriji, kada je rivalstvo ovih timova u pitanju.

Mogao je domaćin i u 36. minutu do trećeg gola: Bredli Barkola i Virc su se spetljali posle gužve u šesnaestercu Junajteda, te je prilika da se dotuče najljući rival – propala. Belgijski čuvar mreže Lamens je spasao goste u samom finišu poluvremena kada je šutirao Mekalister, dok je udarac Isaka sa peterca prohujao preko prečke. Ređale su se šanse, kao na traci... Ali, samo pred jednim golom.

Ništa manji zicer propustio je Barkola, pored De Lihta u 65. minutu, šutiravši neprecizno daleko od cilja. Što nije njemu uspelo, ispravio je Rio Engumoa, koji je u kontri i fantastičnoj, nesebičnoj asistenciji Bredlija Barkole, srušio sve nade Junajteda da može da izbegne najgore u ovom derbiju – 3:0.

Nije se zaustavio Liverpul na tome, želeo je da ponizi totalno "đavole", Virc, Soboslaj, Van Dajk, Nioni... utrkivali su se u promašajima pred Lamensom... Čak ni legendarnom i najtrofejnijem u istoriji, Ser Aleksu Fergusonu nije bilo lako da sa tribine Enfilda gleda totalnu propast kluba, koji je svojevremeno vodio do krova Evrope.

Što gore pomenutim fudbalerima nije uspelo, ispravio je Viktor Munjoz svojim trećim golom u novoj sezoni, učvrstivši se iza neprikosnovenog Isaka. Majstorija kapitena Van Dajka koji se izborio za loptu, da bi Virc rutinski asistirao Munjozu za konačnih 4:0.

Najbolju priliku da dođu do počasnog gola, imao je Junajted preko Bruna Fernandeša, koji je u poslednjim sekundama dva puta zapretio Alisonu Bekeru, koji je izašao kao pobednik.

PREMIJER LIGA, 11. KOLO

Subota

Mančester siti - Fulam 1:1 (0:1)

/Anderson 57 - Muniz 16/

Čelsi - Lids 1:4 (1:1)

/Emega 25 - Okafor 28, 59, Kalvert Luin 53pen, Aronson 90+1/

Koventri - Kristal Palas 3:2 (2:2)

/Avonji 5, Sakamoto 30, Meknil 85ag - Pino 13, Larsen 45+1/

Aston Vila - Sanderlend 0:0

Totenhem - Ipsvič 2:0 (1:0)



Bornmut - Notingem Forest 2:0 (1:0)

/Evanilson 19, Klajvert 45+3/

Njukasl - Arsenal 2:2 (0:1)

/Barns 49, Tšau 62 - Eze 33, Madueke 78/

Nedelja

Hal - Brajton 2:0 (0:0)

/Mekberni 90+2, 90+5/

Liverpul - Mančester junajted 4:0 (2:0)



Ponedeljak

Brentford - Everton 21.00

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