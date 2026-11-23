Karamele su u unaletu, ali pčele imaju recept
Brentford na svom terenu dočekuje Everton u utakmici engleske Premijer lige, u kojoj će pokušati da zaustavi zahuktale goste i približi im se na tabeli.
Domaćin posle deset kola zauzima deseto mesto sa 14 bodova, a u poslednje vreme igra prilično promenljivo. Na prethodnih pet utakmica u svim takmičenjima ostvario je samo jednu pobedu, uz remi i tri poraza. Ipak, sa 16 postignutih golova Brentford je pokazao da ima dovoljno napadačkog potencijala, dok je 11 primljenih pogodaka dokaz da odbrana nije nepogrešiva.
Everton je sedmi sa 16 bodova i u znatno boljem raspoloženju dolazi na ovo gostovanje. Gosti su na poslednjih pet mečeva zabeležili tri pobede i dva poraza, a posebno ohrabruje činjenica da su trijumfovali na tri uzastopne utakmice. U dva od ta tri susreta postigli su po tri gola, što potvrđuje da njihov napad funkcioniše sve bolje.
Posebno zanimljivu statistiku donose međusobni susreti. Poslednja dva duela završena su rezultatima 2:2 i 2:4, dakle sa ukupno deset pogodaka. Brentford ima dovoljno kvaliteta da pred svojim navijačima ugrozi protivničku odbranu, dok Everton stiže sa velikim samopouzdanjem i efikasnim napadom. Sve ukazuje na još jedan susret sa najmanje tri pogotka.
NAŠ TIP: 3+ (kvota 1,88)
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