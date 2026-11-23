Bašakšehir na svom terenu dočekuje Čorum u utakmici turskog prvenstva, sa prilikom da nastavi pobednički niz i popravi plasman na tabeli.

AP Photo/Emrah Gurel

Domaćin posle 11 kola zauzima deveto mesto sa 17 bodova, a u poslednje vreme igra sve bolje. Na prethodnih pet utakmica zabeležio je tri pobede, remi i poraz, dok je poslednja dva susreta rešio u svoju korist.

Sa 19 postignutih i 17 primljenih golova, Bašakšehir ima solidan napad, mada odbrana još nije dostigla željeni nivo.

Čorum je samo bod iza današnjeg rivala, na 11. mestu sa 16 bodova. Gosti su na poslednjih pet utakmica ostvarili tri pobede i dva poraza, ali je ubedljiv neuspeh protiv Fenerbahčea u prethodnom kolu, rezultatom 0:5, otkrio ozbiljne slabosti u njihovoj defanzivi.

Gol-razlika 21:21 potvrđuje da Čorum igra otvoreno, ali i da protivnicima dopušta previše prilika.

Bašakšehir ima kvalitetniji igrački kadar, prednost domaćeg terena i bolju rezultatsku seriju. Dodatno samopouzdanje uliva mu jedini dosadašnji međusobni susret, u kojem je slavio ubedljivo sa 4:1.

Posle teškog poraza od Fenerbahčea, Čorum očekuje još jedno zahtevno gostovanje, a domaćin ima sve preduslove da upiše treću uzastopnu pobedu.

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