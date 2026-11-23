„SVE JE BILA KOLOSALNA PREVARA“ Tramp objasnio šta se krije iza pada cena nafte
CENE nafte su pale posle međuizbora u Sjedinjenim Američkim Državama, rekao je američki predsednik Donald Tramp.
- Zar nije zanimljivo da su cene nafte pale od međuizbora? Rekao sam vam da će se ovo desiti. Sve je ovo kolosalna prevara! - napisao je Tramp na svom nalogu na društvenoj mreži "Truth".
Tramp je istakao da je predvideo dve stvari pre međuizbora u SAD 3. novembra.
- Prvo, da će u slučaju pobede demokrata doći do značajnog pada na berzama - što se i dogodilo; i drugo, da će Islamska Republika Iran - koja je do danas usmrtila 81.000 ljudi koji su protestovali - postati agresivnija u svojim napadima, što se takođe obistinilo - naveo je Tramp.
Američki predsednik je istakao da je tokom protekle nedelje Iran lansirao više dronova i projektila nego u bilo kojem trenutku u poslednjih više od godinu dana.
- Ne brinite, svi su oboreni i nisu prouzrokovali nikakvu štetu. Iranski lideri smatraju demokrate slabima, neefikasnima i onima koji uništavaju zemlju, ali ja to neću dozvoliti! I demokrate i Iran su se žestoko borili da cena nafte ostane visoka što je duže moguće, a od izbora naovamo, cena nafte je zabeležila rekordan pad. Šteta što birači to nisu shvatili pre nego što su doneli svoju odluku, ali čitavi izbori bili su veoma 'čudni'. Na kraju, Amerika će pobediti! Hvala vam na pažnji koju ste posvetili ovom pitanju - zaključio je Tramp.
Na američkim međuizborima održanim 3. novembra, Demokratska stranka je osvojila većinu u oba doma Kongresa - i u Predstavničkom domu i u Senatu.
Ovim rezultatom Republikanska stranka američkog predsednika Donalda Trampa izgubila je kontrolu nad zakonodavnom vlašću na polovini njegovog mandata.
(Tanjug)
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