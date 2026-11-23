Monca očajnički želi da prekine seriju poraza protiv Fjorentine, koja se takođe bori za opstanak, ali poslednjih nedelja pokazuje znake oporavka.

FOTO: Tanjug/Massimo Paolone/LaPresse via AP

Poraz od Atalante (0:1) pre reprezentativne pauze bio je četvrti uzastopni za Moncu, koja se nalazi u zoni ispadanja, sa bodom manje od ekipa iznad crte. Domaći teren ne uliva mnogo optimizma, pošto je Monca od početka sezone 2024/25 pobedila na samo tri od 24 prvenstvene utakmice pred svojim navijačima.

Trener Ivan Jurić ima ozbiljan problem sa odbranom, koja je već primila 25 golova, više nego ikada u ovoj fazi sezone.

Fjorentina je posle šest poraza u prvih osam kola počela da popravlja rezultate. Remi sa Juventusom (2:2) produžio je njen niz bez poraza na tri utakmice, ali je i dalje samo dva boda dele od zone ispadanja.

Odbrana je podjednako problematična kao kod domaćina, sa 25 primljenih golova u 11 kola, što predstavlja najlošiji učinak kluba još od sezone 1933/34. Na svih pet ovosezonskih gostovanja Fjorentine viđena su najmanje tri pogotka.

Statistika snažno podržava igru na golove. Čak devet od 11 utakmica Monce završeno je sa najmanje tri pogotka, a na isto toliko susreta oba tima su zatresla mrežu. Slično je i u međusobnim duelima, pošto je na šest od poslednjih sedam susreta viđen GG.

Očekujemo otvorenu utakmicu u kojoj će obe ekipe imati prilike da iskoriste slabosti protivničkih odbrana.

NAŠ TIP: GG&3+ (kvota 1.85)