Iranski Plavi momci imaju kvalitet da ugroze gol Al Aina
Al Ain na svom terenu dočekuje iranski Esteglal u derbiju azijske Lige šampiona, u kojem se sastaju dve ekipe iz vrha tabele sa velikim ambicijama u nastavku takmičenja.
Domaćin je u izvanrednoj formi i posle četiri kola ima maksimalnih 12 bodova, uz impresivnu gol-razliku 14:3. Al Ain je prvi na tabeli, dok u domaćem prvenstvu zauzima treće mesto.
Na poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima zabeležio je četiri pobede i remi, a posebno se ističe napad koji u azijskom takmičenju prosečno postiže čak tri i po gola po meču.
Esteglal takođe ima razloga za zadovoljstvo. Iranski predstavnik je treći u Ligi šampiona sa devet bodova iz četiri utakmice, dok je u nacionalnom prvenstvu peti i još ne zna za poraz.
U poslednjih pet nastupa ostvario je dve pobede, dva remija i jedan poraz. Sa šest postignutih i tri primljena gola u Aziji, pokazao je da ume da odigra disciplinovano, ali i da iskoristi greške protivnika.
Al Ain će pred svojim navijačima nastojati da nametne ofanzivan ritam, što bi gostima moglo da otvori prostor za opasne kontranapade. Esteglal ima dovoljno kvaliteta da ugrozi i lidera takmičenja, pa očekujemo da obe ekipe pronađu put do protivničke mreže.
NAŠ TIP: GG (kvota 1,86)
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