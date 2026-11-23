Predsednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić neće predstavljati Srbiju naredne nedelje na Samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana u Briselu, jer, kako je juče rekao za RTS, u ovom trenutku mora da bude fokus na unutrašnjim pitanjima.

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Objasnio je da sutra predstoji nastavak konstitutivne sednice Skupštine i da bi bilo neodgovorno da ode na taj sastanak u trenutku kada nije završeno "ni tih pet tačaka dnevnog reda". Čupić je izrazio žaljenje što neće biti na Samitu, u razgovoru sa otpravnikom poslova Delegacije EU u Srbiji Julijanom Vasalom.

Predsednik Skupštine je istakao da novo rukovodstvo Srbije pridaje veliki značaj saradnji sa EU, kao i da odnosi sa Briselom i napredak u ključnim reformskim oblastima ostaju među najvažnijim prioritetima, navela je Delegacija EU u Srbiji. Sastanak je održan u subotu uveče, u rezidenciji EU, a prisustvovali su mu i predstavnici Studentskog pokreta.

U razgovoru je bilo reči o evropskom putu Srbije i narednim koracima u procesu pristupanja EU, uz poseban osvrt na ulogu Narodne skupštine u sprovođenju neophodnih reformi. Posebna pažnja posvećena je vladavini prava i pregovaračkim poglavljima 23 i 24, koja se odnose na pravosuđe, osnovna prava, pravdu, slobodu i bezbednost.

Učesnici sastanka istakli su potrebu za jačanjem demokratskih institucija, očuvanjem nezavisnosti pravosuđa, unapređenjem slobode medija i boljim informisanjem građana o procesu evropskih integracija, navodi se u saopštenju Delegacije EU u Srbiji.