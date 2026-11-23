Zajedno su izborili plasman u Primeru pre dve sezone, a sada ih deli samo jedan bod. Levante i Elče traže izlaz iz rezultatske krize i rešenje za probleme u napadu, kako bi se udaljili od zone ispadanja.

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Levante je pobedio samo jednom na poslednjih devet prvenstvenih utakmica, uz četiri remija i četiri poraza. Na prethodna tri meča osvojio je tek bod i postigao samo jedan gol, dok je izgubio i poslednja četiri prvenstvena derbija protiv klubova iz Valensijske zajednice.

Ni domaći teren ne predstavlja naročitu prednost, pošto je na poslednja četiri susreta pred svojim navijačima zabeležio samo jednu pobedu.

Elče je u sličnim problemima, sa dva uzastopna poraza bez postignutog gola. Ipak, gosti su ove sezone čak devet od svojih deset bodova osvojili na strani, gde imaju dve pobede, tri remija i samo jedan poraz. Zanimljivo je da već 30 gostovanja nisu pobedili klubove iz Valensijske zajednice, što je negativan rekord Primere.

Tradicija donekle ide u prilog Levanteu, koji je dobio dva od poslednja tri međusobna susreta u eliti. Elče je, s druge strane, slavio samo jednom na sedam prvenstvenih gostovanja ovom rivalu.

Ipak, s obzirom na probleme oba tima u napadu, teško je očekivati naročito efikasnu utakmicu. Ulog je veliki, pa bi oprezna igra i borba za svaki bod mogli da preovladaju.

NAŠ TIP: 0-2 gola (kvota 1,68)