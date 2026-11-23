Ben Aknun na svom terenu dočekuje USM Alžir u utakmici alžirskog prvenstva, u kojoj će pokušati da prekine seriju slabih rezultata protiv rivala koji se nalazi u znatno boljoj formi.

Samuel Shivambu/BackpagePix Staff / PA Images / Profimedia

Domaćin je posle devet kola tek 12. na tabeli sa osam bodova, a na poslednjih pet utakmica nije zabeležio nijednu pobedu, uz tri poraza i dva remija. Ipak, Ben Aknun je čak pet od devet prvenstvenih mečeva završio nerešenim rezultatom. Sa osam postignutih i deset primljenih golova, reč je o ekipi koja se uglavnom oslanja na čvrstu odbranu i strpljivu igru.

USM Alžir zauzima sedmo mesto sa 14 bodova iz osam utakmica i u znatno boljem raspoloženju stiže na ovo gostovanje. U poslednjih pet nastupa u svim takmičenjima ostvario je tri pobede, remi i poraz, koji je doživeo protiv vodeće Kabilije. Gol-razlika 10:7 pokazuje da gosti imaju solidnu odbranu, ali i da nisu preterano efikasni u napadu.

Najjači argument za podelu bodova predstavljaju prethodni međusobni susreti. Poslednja dva duela ovih ekipa završena su identičnim rezultatom 2:2. Ben Aknun je već pokazao da ume da izvuče remi i kada ne igra najbolje, dok USM Alžir ima dovoljno kvaliteta da izbegne poraz. Očekujemo izjednačenu utakmicu i novu podelu bodova.

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