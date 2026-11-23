Universitario de Vinto na svom terenu dočekuje GV San Hose u utakmici bolivijskog prvenstva, u kojoj se sastaju dva tima iz donjeg dela tabele sa velikim problemima u odbrani.

Federico Caputo / Panthermedia / Profimedia

Domaćin zauzima 14. mesto sa 22 boda iz 25 utakmica, a u poslednjih pet kola zabeležio je samo jednu pobedu, remi i tri poraza. Universitario je postigao 32 gola, ali je primio čak 49, što dovoljno govori o njegovoj defanzivnoj nestabilnosti.

Utakmice ovog tima često donose mnogo uzbuđenja, jer propusti u odbrani neretko poništavaju učinak napadača.

Ništa bolja situacija nije ni u redovima GV San Hosea, koji je pretposlednji sa 20 bodova. Gosti su u 25 kola primili 47 golova, uz 30 postignutih, a na poslednjih pet utakmica imaju dve pobede i tri poraza.

Posebno zabrinjavaju dva uzastopna neuspeha, koja su dodatno produbila rezultatsku krizu.

Statistika ubedljivo podržava igru na golove. Na četiri od poslednjih pet utakmica oba tima viđena su najmanje tri pogotka, dok su njihova prethodna tri međusobna susreta završena rezultatima 2:1, 5:0 i 4:0.

S obzirom na to da su obe odbrane među najslabijima u prvenstvu, postoje dobri izgledi da se i ovoga puta mreže zatresu bar tri puta.

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