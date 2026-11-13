EKSPLOZIJA U MOSKVI: Povređen novinar i bivši savetnik ukrajinskog premijera Azarova (FOTO)
U MOSKVI je na Kirovogradskoj ulici eksplodirao automobil, a u incidentu je povređen novinar i bivši savetnik Nikolaja Azarova Sergej Zavorotni.
U Moskvi je na Kirovogradskoj ulici eksplodirao automobil, saopšteno je za RIA Novosti u pres-službi Istražnog komiteta.
- Na lice mesta izašla je istražna grupa Glavne istražne uprave Istražnog komiteta Rusije za prestonicu. Utvrđuju se sve okolnosti - naveli su iz ovog resora.
Kako je agenciji rečeno u organima reda, u eksploziji je povređen novinar-međunarodnik i bivši savetnik nekadašnjeg premijera Ukrajine Nikolaja Azarova, Sergej Zavorotni.
Improvizovana eksplozivna naprava, koja je ekvivalentna približno 300 grama TNT-a, detonirala je ispod donjeg dela karoserije terenskog vozila u kome se nalazio, a prema preliminarnim podacima uzrok eksplozije najverovatnije je bila magnetna mina.
Zavorotnom su prolaznici pružili prvu pomoć pre nego što je odvezen u bolnicu.
Ruske vlasti istražuju eksploziju kao pokušaj ubistva a istražitelji sumnjaju da su u pokušaj njegovog ubistva umešane ukrajinske obaveštajne službe, prenosi Komersant.
Eksplozija u Moskvi dogodila se dan nakon što je u Sankt Peterburgu u eksploziji automobila bombe poginuo pukovnik ruskih Vazduhoplovnih snaga.
Još jedan ruski vojni oficir je poginuo u eksploziji automobila u istom naselju Sankt Peterburga u avgustu.
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