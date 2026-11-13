Svet

EKSPLOZIJA U MOSKVI: Povređen novinar i bivši savetnik ukrajinskog premijera Azarova (FOTO)

М.К.

13. 11. 2026. u 11:00

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U MOSKVI je na Kirovogradskoj ulici eksplodirao automobil, a u incidentu je povređen novinar i bivši savetnik Nikolaja Azarova Sergej Zavorotni.

ЕКСПЛОЗИЈА У МОСКВИ: Повређен новинар и бивши саветник украјинског премијера Азарова (ФОТО)

Foto: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

U Moskvi je na Kirovogradskoj ulici eksplodirao automobil, saopšteno je za RIA Novosti u pres-službi Istražnog komiteta.

- Na lice mesta izašla je istražna grupa Glavne istražne uprave Istražnog komiteta Rusije za prestonicu. Utvrđuju se sve okolnosti - naveli su iz ovog resora.

Kako je agenciji rečeno u organima reda, u eksploziji je povređen novinar-međunarodnik i bivši savetnik nekadašnjeg premijera Ukrajine Nikolaja Azarova, Sergej Zavorotni.

Foto: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Improvizovana eksplozivna naprava, koja je ekvivalentna približno 300 grama TNT-a, detonirala je ispod donjeg dela karoserije terenskog vozila u kome se nalazio, a prema preliminarnim podacima uzrok eksplozije najverovatnije je bila magnetna mina.

Zavorotnom su prolaznici pružili prvu pomoć pre nego što je odvezen u bolnicu.

Ruske vlasti istražuju eksploziju kao pokušaj ubistva a istražitelji sumnjaju da su u pokušaj njegovog ubistva umešane ukrajinske obaveštajne službe, prenosi Komersant.

Eksplozija u Moskvi dogodila se dan nakon što je u Sankt Peterburgu u eksploziji automobila bombe poginuo pukovnik ruskih Vazduhoplovnih snaga.

Foto: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Još jedan ruski vojni oficir je poginuo u eksploziji automobila u istom naselju Sankt Peterburga u avgustu.

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