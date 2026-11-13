EKSPLOZIJA U MOSKVI: Povređen novinar i bivši savetnik ukrajinskog premijera Azarova (FOTO)

U MOSKVI je na Kirovogradskoj ulici eksplodirao automobil, a u incidentu je povređen novinar i bivši savetnik Nikolaja Azarova Sergej Zavorotni.

Foto: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

U Moskvi je na Kirovogradskoj ulici eksplodirao automobil, saopšteno je za RIA Novosti u pres-službi Istražnog komiteta.

- Na lice mesta izašla je istražna grupa Glavne istražne uprave Istražnog komiteta Rusije za prestonicu. Utvrđuju se sve okolnosti - naveli su iz ovog resora.

Kako je agenciji rečeno u organima reda, u eksploziji je povređen novinar-međunarodnik i bivši savetnik nekadašnjeg premijera Ukrajine Nikolaja Azarova, Sergej Zavorotni.

Improvizovana eksplozivna naprava, koja je ekvivalentna približno 300 grama TNT-a, detonirala je ispod donjeg dela karoserije terenskog vozila u kome se nalazio, a prema preliminarnim podacima uzrok eksplozije najverovatnije je bila magnetna mina.

Zavorotnom su prolaznici pružili prvu pomoć pre nego što je odvezen u bolnicu.

According to preliminary reports, Zavorotny lost an arm in the car explosion in Moscow's Chertanovo district. He also reportedly suffered broken ribs, a traumatic brain injury and an open fracture of his right lower leg. https://t.co/QyisZl3pDR — NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2026

Ruske vlasti istražuju eksploziju kao pokušaj ubistva a istražitelji sumnjaju da su u pokušaj njegovog ubistva umešane ukrajinske obaveštajne službe, prenosi Komersant.

🚨 A car exploded while driving in Moscow The explosion occurred on Kirovogradskaya Street in the Chertanovo district. According to eyewitnesses, the driver was injured. Unconfirmed reports suggest the car belongs to journalist and commentator Sergey Zavorotny, a former press secretary to Ukraine's ex-Prime Minister Mykola Azarov. One preliminary theory is that a gas cylinder exploded. The exact cause of the incident remains unknown. — NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2026

Eksplozija u Moskvi dogodila se dan nakon što je u Sankt Peterburgu u eksploziji automobila bombe poginuo pukovnik ruskih Vazduhoplovnih snaga.

Još jedan ruski vojni oficir je poginuo u eksploziji automobila u istom naselju Sankt Peterburga u avgustu.