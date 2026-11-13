Svet

FSB SPREČILA KRVAVI MASAKR U RUSIJI: Terorista planirao da digne u vazduh prepun tržni centar

P. Đurđević

13. 11. 2026. u 11:02

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PRIPADNICI Federalne službe bezbednosti Rusije (FSB) uhapsili su u Stavropolju državljanina jedne od zemalja Centralne Azije, koji je pripremao teroristički napad u tržnom centru, saopštio je Centar za odnose sa javnošću FSB-a Rusije.

ФСБ СПРЕЧИЛА КРВАВИ МАСАКР У РУСИЈИ: Терориста планирао да дигне у ваздух препун тржни центар

foto: UFSB po Moskve i Moskovskoй oblasti / Zuma Press / Profimedia

- U Stavropolju je sprečen teroristički napad koji je planirao državljanin jedne od zemalja centralnoazijskog regiona, pripadnik međunarodne terorističke organizacije zabranjene u Rusiji - ističe se u saopštenju.

Prema podacima FSB-a, osumnjičeni se zakleo na vernost vođi terorističke organizacije i, kako bi potvrdio svoju zakletvu, nameravao je da aktivira improvizovanu eksplozivnu napravu u jednom od tržnih centara u Stavropolju.

On je prethodno obavio izviđanje terena, utvrdio vreme kada se u tržnom centru okuplja najveći broj ljudi, odabrao mesto za postavljanje eksplozivne naprave i nabavio komponente, hemijske supstance i elemente namenjene njenoj izradi.

Nakon izvršenja terorističkog napada planirao je da otputuje u Siriju i pridruži se redovima pomenute terorističke organizacije.

- Zahvaljujući sprovedenim operativnim aktivnostima, pripadnici FSB-a Rusije blagovremeno su identifikovali i uhapsili dotičnog lica - istakli su u Centru za odnose sa javnošću.

Tokom pretresa mesta stanovanja pronađeni su i oduzeti delovi improvizovane eksplozivne naprave, kao i sredstva komunikacije koja su sadržala uputstva koordinatora.

(RT Balkan)

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