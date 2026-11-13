Klop je u Beogradu doživeo jedno od najvećih iznenađenja u karijeri

Srbija dočekuje Nemačku u Ligi nacija, u utakmici u kojoj će obe reprezentacije pokušati da poprave utisak posle neubedljivih nastupa u dosadašnjem toku takmičenja.

PEDJA MILOSAVLJEVIC / AFP / Profimedia

"Orlovi" će pokušati da iskoriste prednost domaćeg terena i dođu do vrednog rezultata protiv jedne od najuglednijih evropskih reprezentacija. Nemci dolaze po tri boda, ali Srbija ima svoje adute i nema razloga da se unapred odrekne uspeha.

Nemačka nije bila naročito ubedljiva u dosadašnjem toku Lige nacija, uprkos velikim očekivanjima od ekipe koju predvodi Jirgen Klop. Ni naša reprezentacija nije blistala, pa obe selekcije imaju motiv da poprave utisak. Iako gosti žele da osvoje sva tri boda u petak, Srbija će nastojati da im pokvari planove.

Posebnu priču pred ovaj susret predstavlja upravo nemački selektor. Klop je 6. novembra 2018. godine, kao trener Liverpula, gostovao Crvenoj zvezdi u Beogradu i tom prilikom na jakni nosio Natalijinu ramondu, simbol sećanja na srpske žrtve Prvog svetskog rata. Bio je to lep gest poštovanja prema našoj zemlji, koji nije zaboravljen.

Klopu ta poseta Beogradu nije ostala u najlepšem sećanju kada je reč o rezultatu. Crvena zvezda je slavila sa 2:0, a oba gola postigao je Milan Pavkov. Ta utakmica i danas podseća da ni najveći favoriti ne mogu unapred da računaju na pobedu kada gostuju u Srbiji.

Naši reprezentativci imaju priliku da pokažu više nego u prethodnim nastupima. Nemačka poseduje kvalitet, ali dosadašnja izdanja u Ligi nacija ne daju joj pravo da potceni domaćina. Srbiji će biti potrebni hrabrost, disciplina i konkretnija igra u napadu.

Verujemo da Srbija može da zatrese nemačku mrežu, ali i da gosti imaju dovoljno napadačkog kvaliteta da odgovore.

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