Vreme je da i Kraljevi remija izgube
Slovačka dočekuje Farska Ostrva u Ligi nacija kao lider grupe sa deset bodova iz četiri utakmice.
Domaćin je u odličnoj formi, pošto na poslednjih pet mečeva nije poražen, uz tri pobede i dva remija.
Slovaci su u dosadašnjem delu takmičenja postigli devet golova, a primili samo dva, čime su pokazali da raspolažu efikasnim napadom i veoma čvrstom odbranom. Njihova prednost na tabeli potpuno je zaslužena.
Farska Ostrva zauzimaju drugo mesto sa četiri boda iz isto toliko utakmica. Gosti su sva četiri susreta u grupi završili nerešeno, uz gol-razliku 5:5. Iako su ostali neporaženi, nisu uspeli da zabeleže nijednu pobedu. Igraju borbeno, ali njihova odbrana pokazuje slabosti, pošto je primala golove na svakoj utakmici.
Prvi međusobni susret završen je remijem, ali Slovačka ima znatno efikasniji napad i prednost domaćeg terena. Očekujemo da će ovoga puta uspeti da savlada rivala koji teško dolazi do pobeda i tako obezbedi prvo mesto u grupi.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,37)
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