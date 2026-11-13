Pruškov ima najefikasniji napad u prvenstvu, a gosti vole otvorenu igru

Pruškov dočekuje Klečev u utakmici poljske Druge lige kao vodeći tim na tabeli sa 33 boda iz 15 kola.

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Domaćin je u poslednje vreme nešto slabiji, pošto je na prethodnih pet utakmica zabeležio jednu pobedu, dva remija i dva poraza.

Sa 29 postignutih i 17 primljenih golova, Pruškov ima najefikasniji napad u prvenstvu, ali njegova odbrana povremeno ostavlja dosta prostora protivničkim igračima.

Klečev je znatno slabije plasiran, zauzima 15. mesto sa 18 bodova iz 15 kola i nalazi se neposredno iznad zone ispadanja. Ipak, gosti su u odličnoj formi, pošto su u poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima ostvarili četiri pobede i jedan remi.

Gol-razlika Klečeva od 21:30 pokazuje da ova ekipa igra otvoreno, redovno postiže golove, ali ih i mnogo prima. Poslednje dve prvenstvene utakmice završene su rezultatima 3:2 i 1:2.

Pruškov ima najbolji napad u ligi, dok su utakmice Klečeva često veoma efikasne. Zbog toga očekujemo ofanzivnu igru i meč sa dosta golova.

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