Naši predlozi: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Petak
16.00 Jezero - Budućnost X2 (1.40)
20.45 Srbija - Nemačka |2+ (2.02)
20.45 Slovačka - Farska ostrva 1 (1.35)
Kvota: 3.82
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