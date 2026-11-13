Tip fudbal

Naši predlozi: "Tip" - tiket za petak

Немања Пејчић

13. 11. 2026. u 07:49

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

Наши предлози: Тип - тикет за петак

FOTO: FSS

Petak

16.00 Jezero - Budućnost X2 (1.40)

20.45 Srbija - Nemačka |2+ (2.02)

20.45 Slovačka - Farska ostrva 1 (1.35)

Kvota: 3.82

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