Bivši NBA igrač potpisao za Partizan!

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FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Doskorašnji košarkaš Fenerbahčea Kris Silva (30, 204), novo je pojačanje Partizana.

- Doskorašnji košarkaš Fenerbahčea Kris Silva, novo je pojačanje Partizana. Centar rođen 19. septembra 1996. u Gabonu, stiže među crno-bele nakon osvojene duple krune u Turskoj u sezoni za nama.

Svoju profesionalnu karijeru, Silva je nakon završetka studija na Univerzitetu Južna Karolina gradio od 2019. godine. U NBA ligi, novi centar Parnog valjka je igrao za Majami, Sakramento, Minesotu i Dalas, dok je nastupao i u razvojnoj G ligi. Tokom 2024. godine, Silva je igrao nekoliko meseci u Portoriku i Izraelu, da bi se u avgustu 2025. priključio ekipi AEK-a. U januaru 2026. prešao je u redove turskog šampiona, odakle je danas stigao u Partizan. Pravo nastupa u crno-belom dresu, novo pojačanje Parnog valjka će imati od utakmice protiv Zadra - piše u objavi Parnog valjka.

Gabonac je nastupao i u NBA ligi, igrao je za Majami, Sakramento, Minesotu i Dalas, dok je potom nastupao i u razvojnoj ligi. Pre Fenerbahčea sa velikim uspehom igrao je za AEK.