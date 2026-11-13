BIĆE GOLOVA: Rendžersi se još opravljaju od "sedmice", Krusejdersi od duple "petice"
Karik rendžers dočekuje Krusejders u utakmici severnoirske Premijer lige, u kojoj se sastaju dve ekipe sa velikim problemima u odbrani.
Domaćin je šesti na tabeli sa 19 bodova iz 15 kola, dok gosti zauzimaju osmo mesto sa bodom manje.
Karik rendžers je u poslednjih pet utakmica zabeležio jednu pobedu, tri remija i težak poraz od 7:1. Sa 23 postignuta i 27 primljenih golova, domaćin igra ofanzivno, ali njegova odbrana često ostavlja previše prostora protivnicima.
Krusejders je u još slabijoj formi, pošto je izgubio četiri od poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima, uz samo jednu pobedu. Gosti su postigli 20, a primili čak 30 golova, što njihovu odbranu svrstava među najslabije u prvenstvu.
Posebno su upečatljivi nedavni porazi Krusejdersa od 5:0 i 5:2, kao i sedam primljenih golova Karik rendžersa na jednoj utakmici. Ovakvi rezultati, uz ofanzivan pristup obe ekipe i brojne defanzivne slabosti, ukazuju na mogućnost efikasnog susreta sa najmanje tri pogotka.
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