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BIĆE GOLOVA: Rendžersi se još opravljaju od "sedmice", Krusejdersi od duple "petice"

O. M.

13. 11. 2026. u 09:21

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Karik rendžers dočekuje Krusejders u utakmici severnoirske Premijer lige, u kojoj se sastaju dve ekipe sa velikim problemima u odbrani.

БИЋЕ ГОЛОВА: Ренџерси се још оправљају од седмице, Крусејдерси од дупле петице

Foto: Depositphotos

Domaćin je šesti na tabeli sa 19 bodova iz 15 kola, dok gosti zauzimaju osmo mesto sa bodom manje.

Karik rendžers je u poslednjih pet utakmica zabeležio jednu pobedu, tri remija i težak poraz od 7:1. Sa 23 postignuta i 27 primljenih golova, domaćin igra ofanzivno, ali njegova odbrana često ostavlja previše prostora protivnicima.

Krusejders je u još slabijoj formi, pošto je izgubio četiri od poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima, uz samo jednu pobedu. Gosti su postigli 20, a primili čak 30 golova, što njihovu odbranu svrstava među najslabije u prvenstvu.

Posebno su upečatljivi nedavni porazi Krusejdersa od 5:0 i 5:2, kao i sedam primljenih golova Karik rendžersa na jednoj utakmici. Ovakvi rezultati, uz ofanzivan pristup obe ekipe i brojne defanzivne slabosti, ukazuju na mogućnost efikasnog susreta sa najmanje tri pogotka.

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