HAOS ŠIROM SVETA: Kolaps Majkrosoftovih servisa paralisao milione korisnika

Veliki globalni poremećaj u radu kompanije Majkrosoft (Microsoft) ostavio je milione korisnika širom sveta bez pristupa elektronskoj pošti Outlook, platformi za video-sastanke i poslovnu komunikaciju Teams, kao i drugim alatima koje svakodnevno koriste kompanije, obrazovne ustanove i javne službe.

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Problemi su trajali satima, a poremećaj je izazvao značajne poteškoće u poslovanju i svakodnevnom funkcionisanju organizacija, posebno u SAD i Australiji, dok su se posledice osetile i u drugim delovima sveta, prenosi CNN.

Zaposleni ranije završavali smene, stali sudovi i nastava

Prema izveštajima, pojedini zaposleni u američkim kompanijama odlučili su da ranije završe radni dan zbog nemogućnosti korišćenja poslovnih sistema. U Australiji su neke firme imale poteškoće sa štampanjem faktura, dok pojedine škole nisu mogle da održe planiranu nastavu na internetu.

Problemi su pogodili i druge važne delatnosti. Australijski mediji objavili su informacije o prekidu prenosa uživo iz sudova, poteškoćama u povezivanju kandidata sa poslodavcima tokom razgovora za posao, kao i problemima u distributivnim centrima koji snabdevaju supermarkete.

Majkrosoft se bori sa stabilizacijom servera

Majkrosoft je saopštio da radi na otklanjanju problema i stabilizaciji serverske infrastrukture, ali da preduzete mere u početku nisu dovele do trajnog oporavka sistema.

Kompanija je najpre navela pozitivne rezultate nakon pokušaja ponovnog pokretanja pogođene infrastrukture i obnavljanja dostupnosti servera.

Međutim, u kasnijem saopštenju objavljenom na nalogu Microsoft 365 za obaveštenja o incidentima na društvenoj mreži Iks, navedeno je da još nije potvrđen stabilan oporavak usluga.

"Nastavljamo napore da poboljšamo stabilnost servera i protok saobraćaja", navela je kompanija, dodajući da mere uključuju prilagođavanje protokola za upravljanje saobraćajem, preraspodelu opterećenja i selektivno ograničavanje pojedinih tokova podataka.

Majkrosoft je saopštio da je u pojedinim regionima zabeležen delimičan oporavak, ali da primenjene mere još nisu obezbedile trajnu stabilizaciju sistema.

Stručnjaci upozoravaju na rizike tehnološke zavisnosti

Prema oceni Tobija Marija, profesora računarstva na Univerzitetu u Melburnu, ovaj incident ukazuje na rizike koje nosi sve veća zavisnost globalne privrede od malog broja velikih tehnoloških kompanija.

On je ocenio da veliki kvar kod jednog od ključnih pružalaca digitalnih usluga može značajno da umanji produktivnost kompanija širom sveta, jer se posledice ne ograničavaju samo na nemogućnost slanja i primanja elektronske pošte.

Prema njegovim rečima, Outlook i Teams predstavljaju važnu infrastrukturu za poslovanje velikog broja organizacija, a njihov prekid otežava komunikaciju sa klijentima, obradu zahteva i koordinaciju svakodnevnih aktivnosti.