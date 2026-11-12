Tip predlaže Ligu nacija
Sa klupskog, rapidno se prebacujemo na reprezentativni fudbal, evo naših predloga za danas.
Liga nacija
18.00 Belgija - Turska |1-3&||1-3 (1.83)
20.45 Italija - Francuska GG (1.60)
Ukupna kvota: 5.33
Belgija i Turska su ujednačene ekipe, domaćini su u boljem momentumu, ali gosti imaju kvalitet i motivisani su nakon promene selektora, zbog toga očekujemo veoma zanimljiv meč i tipujemo golove.
Engleska je apsolutni favorit protiv Hrvata koji će sve učiniti da ne dožive ponovo novu katastrofu, po gol sa obe strane je realan predlog.
Derbi dana igra se u Milanu, preporođena Italija dočekuje dominante Francuze, obračun dva velikana i trebali bi gledati izuzetno interesantnu reprizu finala Evropskog prvenstvo 2000. godine, odnosno Svetskog prvenstva 2006.
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