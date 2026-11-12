Tip fudbal

Tip predlaže Ligu nacija

В.М.

12. 11. 2026. u 13:31

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Sa klupskog, rapidno se prebacujemo na reprezentativni fudbal, evo naših predloga za danas.

Тип предлаже Лигу нација

Cosua/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Liga nacija

18.00 Belgija - Turska |1-3&||1-3 (1.83)

20.45 Engleska - Hrvatska GG (1.82)
20.45 Italija - Francuska GG (1.60)

Ukupna kvota: 5.33

Belgija i Turska su ujednačene ekipe, domaćini su u boljem momentumu, ali gosti imaju kvalitet i motivisani su nakon promene selektora, zbog toga očekujemo veoma zanimljiv meč i tipujemo golove.

Engleska je apsolutni favorit protiv Hrvata koji će sve učiniti da ne dožive ponovo novu katastrofu, po gol sa obe strane je realan predlog.

Derbi dana igra se u Milanu, preporođena Italija dočekuje dominante Francuze, obračun dva velikana i trebali bi gledati izuzetno interesantnu reprizu finala Evropskog prvenstvo 2000. godine, odnosno Svetskog prvenstva 2006.

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