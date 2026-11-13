UPALJENI ALARMI U OSAM REGIONA U SRBIJI: Detaljna vremenska prognoza RHMZ-a
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je da će danas biti natprosečno toplo i vetrovito vreme, nakon čega stiže naglo naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i osetnim padom temperature.
Vreme danas
U većini mesta danas vrlo toplo i vetrovito, najviša dnevna temperatura od 15 stepeni na severozapadu do 25 stepeni na jugozapadu i jugoistoku zemlje.
Duvaće umeren i jak, u planinskim predelima i na jugu Banata i olujni južni vetar.
Naoblačenje sa kišom koje je zahvatilo sever Vojvodine, tokom prepodneva proširiće se i na ostale predele severne Srbije, kao i na zapadne i centralne krajeve.
Posle podne se kiša, ponegde i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, očekuju u svim predelima naše zemlje, a više padavina prognozira se tokom večeri i noći na jugozapadu i jugu Srbije. Temperatura će biti u osetnom padu, a vetar u skretanju na umeren, kratkotrajno i jak severozapadni.
Upaljen meteoalarmi
Zbog najavljenih vremenskih nepogoda, RHMZ je aktivirao sistem upozorenja za gotovo celu teritoriju Srbije.
"Žuti" meteoalarm - upaljen u čak sedam regiona Srbije:
Jugozapadna Srbija: Upozorenje na četiri pojave - vetar, kišu, grmljavinu i ekstremno visoke temperature.
Šumadija: Upozorenje na tri pojave - kišu, grmljavinu i ekstremno visoke temperature.
Pomoravlje: Upozorenje na tri pojave - kišu, grmljavinu i ekstremno visoke temperature.
Jugoistočna Srbija: Upozorenje na tri pojave - vetar, kišu i ekstremno visoke temperature.
Istočna Srbija: Upozorenje na dve pojave - vetar i kišu.
Banat: Upozorenje na jak i olujni vetar.
Zapadna Srbija: Upozorenje na ekstremno visoke temperature.
Značenje "žutog" alarma: Vreme može biti potencijalno opasno. Prognozirane pojave nisu neuobičajene, ali zahtevaju oprez pri aktivnostima izloženim meteorološkom riziku.
"Narandžasti" meteoalarm na snazi je na teritoriji Kosova i Metohija zbog kiše, a žuti zbog vetra, grmljavine i ekstremno visokih temperatura.
Značenje "narandžastog" alarma: Vreme je opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje.
Vremenska prognoza za vikend
U subotu osetno hladnije uz postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje.
U nedelju jutro hladno, ponegde sa slabim mrazem. U toku dana suvo sa sunčanim intervalima i malo toplije u odnosu na subotu, samo će u Timočkoj Krajini biti oblačno, a u košavskom području vetrovito.
Uveče i u toku noći ka ponedeljku u južnim predelima mestimično kiša.
I naredne sedmice česta pojava kiše i ponovo toplije, samo u ponedeljak veći deo dana suvo sa sunčanim intervalima.
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