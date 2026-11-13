Društvo

UPALJENI ALARMI U OSAM REGIONA U SRBIJI: Detaljna vremenska prognoza RHMZ-a

Б. Р.

13. 11. 2026. u 09:11

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REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je da će danas biti natprosečno toplo i vetrovito vreme, nakon čega stiže naglo naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i osetnim padom temperature.

УПАЉЕНИ АЛАРМИ У ОСАМ РЕГИОНА У СРБИЈИ: Детаљна временска прогноза РХМЗ-а

Foto: N. Skenderija

Vreme danas

U većini mesta danas vrlo toplo i vetrovito, najviša dnevna temperatura od 15 stepeni na severozapadu do 25 stepeni na jugozapadu i jugoistoku zemlje.

Duvaće umeren i jak, u planinskim predelima i na jugu Banata i olujni južni vetar.

Naoblačenje sa kišom koje je zahvatilo sever Vojvodine, tokom prepodneva proširiće se i na ostale predele severne Srbije, kao i na zapadne i centralne krajeve.

Posle podne se kiša, ponegde i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, očekuju u svim predelima naše zemlje, a više padavina prognozira se tokom večeri i noći na jugozapadu i jugu Srbije. Temperatura će biti u osetnom padu, a vetar u skretanju na umeren, kratkotrajno i jak severozapadni.

Foto: Printskrin

Upaljen meteoalarmi 

Zbog najavljenih vremenskih nepogoda, RHMZ je aktivirao sistem upozorenja za gotovo celu teritoriju Srbije. 

"Žuti" meteoalarm - upaljen u čak sedam regiona Srbije:

Jugozapadna Srbija: Upozorenje na četiri pojave - vetar, kišu, grmljavinu i ekstremno visoke temperature.

Šumadija: Upozorenje na tri pojave - kišu, grmljavinu i ekstremno visoke temperature.

Pomoravlje: Upozorenje na tri pojave - kišu, grmljavinu i ekstremno visoke temperature.

Jugoistočna Srbija: Upozorenje na tri pojave - vetar, kišu i ekstremno visoke temperature.

Istočna Srbija: Upozorenje na dve pojave - vetar i kišu.

Banat: Upozorenje na jak i olujni vetar.

Zapadna Srbija: Upozorenje na ekstremno visoke temperature.

Značenje "žutog" alarma: Vreme može biti potencijalno opasno. Prognozirane pojave nisu neuobičajene, ali zahtevaju oprez pri aktivnostima izloženim meteorološkom riziku.

"Narandžasti" meteoalarm na snazi je na teritoriji Kosova i Metohija zbog kiše, a žuti zbog vetra, grmljavine i ekstremno visokih temperatura.

Značenje "narandžastog" alarma: Vreme je opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje.

Foto: N. Živanović

 

Vremenska prognoza za vikend

U subotu osetno hladnije uz postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje.

U nedelju jutro hladno, ponegde sa slabim mrazem. U toku dana suvo sa sunčanim intervalima i malo toplije u odnosu na subotu, samo će u Timočkoj Krajini biti oblačno, a u košavskom području vetrovito.

Uveče i u toku noći ka ponedeljku u južnim predelima mestimično kiša.

I naredne sedmice česta pojava kiše i ponovo toplije, samo u ponedeljak veći deo dana suvo sa sunčanim intervalima.

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