TIP DANA: Kup je kup, ali forma gostiju i promaja u odbrani domaćina su jasni pokazatelji šta igrati
Puertolano dočekuje Albasete u Kupu Španije u trenutku kada se oba tima nalaze u donjem delu tabele svojih prvenstava.
Ipak, razlika u kvalitetu takmičenja i trenutna forma daju značajnu prednost gostima.
Puertolano je poslednji, 18. na tabeli svoje grupe Segunde "B", sa samo šest bodova iz deset utakmica. Domaćin nije pobedio na prethodnih pet mečeva, tokom kojih je zabeležio dva remija i tri poraza. Gol-razlika 6:20 dovoljno govori o problemima na oba kraja terena. Odbrana je izuzetno ranjiva, dok napad retko uspeva da nadoknadi njene propuste.
Posebno zabrinjava nedavni debakl od Numansije 6:0, koji je dodatno ogolio slabosti ekipe.
Albasete takođe ima mnogo problema u Segundi, gde zauzima pretposlednje, 21. mesto, sa deset bodova iz 13 utakmica. Ni gosti nisu naročito pouzdani u defanzivi, ali je njihova forma u usponu. Vezali su tri pobede, a napad u poslednje vreme znatno bolje koristi stvorene prilike.
Iako kup utakmice često donose iznenađenja, Albasete ima nekoliko ozbiljnih aduta. Pre svega, nastupa u znatno kvalitetnijem takmičenju, a serija pobeda uliva dodatno samopouzdanje. Protiv domaćina koji je primio čak 20 golova na deset prvenstvenih mečeva, gosti bi morali da imaju dovoljno prilika da potvrde razliku u kvalitetu i obezbede plasman u narednu rundu.
TIP DANA: 2 (kvota 1,53)
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