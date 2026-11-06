Tip fudbal

BOJAN ZAJIĆ: Druga liga za naplatu

Žarko Urošević

06. 11. 2026. u 10:20

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* Trener u Vikingu, tipuje Norvešku 1 i 2

БОЈАН ЗАЈИЋ: Друга лига за наплату

Marius Simensen / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

NORVEŠKA 1

Kristiansund - Valerenga 2

ROZENBORG - START 1

Tromso - Bodo 2

Ham Kam - Sarpsborg 1X

Lilestrem - Alesund 3+

Sandefjord - Molde 2

VIKING- KFUM 1&0-3

Fredrikštad - Bran 3+

NORVEŠKA 2

Brine - Kongsvinger 1

Haugesund - Od 1

Mos - Ranhajm 1

Raufoš - Egersund 2

Sandnes - Asane 1

Sogndal - Hod 1

Stabek - Stromsgodset GG&3+

Stromen - Lin 1&3+

Zahuktali Rozenborg na svom terenu ima lak zadatak da savlada poslednjeplasirani tim Starta. Kec je i Viking, uz manji broj pogodaka.

Čitaocima „Tip-a“ savetujem da kompletnu prognozu ovog kola druge lige Norveške prebace na tiket.

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