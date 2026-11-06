BOJAN ZAJIĆ: Druga liga za naplatu
* Trener u Vikingu, tipuje Norvešku 1 i 2
NORVEŠKA 1
Kristiansund - Valerenga 2
ROZENBORG - START 1
Tromso - Bodo 2
Ham Kam - Sarpsborg 1X
Lilestrem - Alesund 3+
Sandefjord - Molde 2
VIKING- KFUM 1&0-3
Fredrikštad - Bran 3+
NORVEŠKA 2
Brine - Kongsvinger 1
Haugesund - Od 1
Mos - Ranhajm 1
Raufoš - Egersund 2
Sandnes - Asane 1
Sogndal - Hod 1
Stabek - Stromsgodset GG&3+
Stromen - Lin 1&3+
Zahuktali Rozenborg na svom terenu ima lak zadatak da savlada poslednjeplasirani tim Starta. Kec je i Viking, uz manji broj pogodaka.
Čitaocima „Tip-a“ savetujem da kompletnu prognozu ovog kola druge lige Norveške prebace na tiket.
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