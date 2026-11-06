TIP IZ KOMŠILUKA: "Crveni psi" su 13 kola bez poraza, a vezali su devet mečeva sa minimum dva postignuta gola

Razlika između Arđeša i Dinama uoči 15. kola rumunskog prvenstva iznosi čak 21 bod.

VLAD BEREHOLSCHI / imago sportfotodienst / Profimedia

Domaćin je tek 14. na tabeli, sa 12 bodova, a poslednju prvenstvenu pobedu zabeležio je još 9. avgusta. Od tada je odigrao deset kola bez trijumfa, uz sedam poraza i tri remija.

Arđeš je u 14 utakmica postigao samo osam golova, a u poslednja tri prvenstvena susreta dva puta je poražen sa 0:1 i jednom sa 0:2. Pobeda nad niželigašem Koronom Brašov u Kupu Rumunije (3:0) nije donela preokret u prvenstvu.

Nasuprot tome, Dinamo je lider sa 33 boda i samo jednim porazom od početka sezone. Više od tri i po meseca niko nije uspeo da ga savlada, a puna dva meseca nije odigrao utakmicu na kojoj je postigao manje od dva gola. Na poslednjih pet mečeva upisao je četiri pobede i remi, uz gol-razliku 13:4.

Posebno je zanimljiv učinak Danija Armstronga, koji je u 14 prvenstvenih kola zabeležio šest golova i deset asistencija. Dinamo je ukupno postigao 31 pogodak, dok je Arđeš primio 16.

S obzirom na dugotrajnu krizu domaćina i izuzetnu efikasnost lidera, pobeda gostiju deluje kao najlogičniji izbor. Dinamo je dobio i poslednji međusobni duel, rezultatom 2:1.

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