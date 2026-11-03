Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

03. 11. 2026. u 09:42

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank / imago sportfotodienst / Profimedia

Utorak

15.00 Lask U19 - Slovan Bratislava U19 |2+ (2.20)

19.00 Argentinos juniors (r) - Taleres Kordoba (r) |2+ (3.05)

Kvota: 6.71

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