NOVI POTEZ NATO NA RUSKOJ GRANICI: Norveška šalje vojsku i aktivira sisteme za otkrivanje dronova
KAKO je saopštilo Ministarstvo odbrane te zemlje, u toj oblasti će biti postavljeno 30 senzora za PRO sisteme "nasams" i upućeno više od 30 vojnika.
Senzori za otkrivanje dronova koji su skrenuli s putanje biće postavljeno u Kirkenesu, na oko 7,5 kilometara od ruske granice.
Vojnici će se pridružiti bataljonu u Ser-Varangeru do kraja godine.
Podsetimo, u avgustu prošle godine Ministarstvo odbrane Norveške je saopštilo da je u Finmarku formirana nova vojna brigada zbog, kako su istakli, nestabilne bezbednosne situacije.
Poljska je 2. novembra saopštila da će biti formirana brigada za zaštitu granice sa Kalinjingradskom oblašću.
Poslednjih godina Rusija beleži aktivnost NATO-a bez presedana u blizini svojih zapadnih granica.
Alijansa širi svoje inicijative, opisujući ih kao sredstvo za „odvraćanje ruske agresije”.
Moskva je u više navrata izrazila zabrinutost zbog gomilanja snaga Alijanse u Evropi.
Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je da Moskva ostaje otvorena za dijalog sa NATO-om, pod uslovom da se on zasniva na principu ravnopravnosti, naglasivši da Zapad mora da odustane od militarizacije kontinenta.
(Sputnjik)
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