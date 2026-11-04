ZAMRZIVAČI SU SAMO VRH LEDENOG BREGA: Sajber stručnjak ocenio da su napadi u supermarketima tek početak

NAKON velikog sajber napada na nemačke supermarkete, moralo je biti uništeno nekoliko tona hrane. Nepoznati počinioci su preko noći pristupili desetinama zamrzivača širom Nemačke, koji su zagrejani od minus 20 do plus 50 stepeni Celzijusa.

Foto: /X/ @anadoluagency

Samo dve nedelje ranije, napadnuto je više od 100 supermarketa u Francuskoj i Belgiji. Neobično je to što hakeri nisu ciljali kritičnu, već svakodnevnu infrastrukturu, a upravo je ona posebno ranjiva, upozorava prof. dr Denis-Kendži Kipker, stručnjak za sajber bezbednost i IT pravo.

🚨 Before Monday morning even came, French blood bank freezers were already set to 110°C. Fridge hacks just made their most dangerous jump yet, toward medical infrastructure. Hackers breached Coolworld, a contractor for France's national blood service. The plasma deep-freeze: -30°C. They set it to 110°C. Caught before the blood was boiled, by ONE night-duty technician. Now the details: Le Canard enchaîné: "an unprecedented act of malice" The blood service: it said samples at first. Then admitted "frozen plasma meant for transfusion" was targeted too Health Ministry: "zero operational consequence, because the situation was spotted" ZERO claims. ZERO names. This week, supermarket freezers were hacked up to 50°C in 11 countries: Belgium, Netherlands, Luxembourg, Ireland, Sweden, Finland, Estonia, Italy, Germany, Romania, UK. The EU: "These are not isolated incidents." 3 weeks ago: up to 700 French supermarkets. First the food. Now the blood. Not in years. Not in months. In 3 weeks. I post these stories with every quote and number left in, even a blood bank set to boil. Follow me. — Edward (@EdwardTWinz) November 4, 2026

- Zamrzivači su samo vrh ledenog brega - ocenio je Kipker.

Prema njegovim rečima, još uvek postoje brojne komponente koje bi teoretski mogle biti odmah napadnute, uključujući i one koje još nisu poznate.

Sistemi za hlađenje, pumpe, ventilacioni sistemi i tehnologija zgrada i dalje rade sa industrijskom kontrolnom tehnologijom.

- Decenijama su sistemi umreženi bez ikakve pažnje posvećene bezbednosti - rekao je Kipker.

Hackers Sabotage Supermarket Freezers Across Europe, Spoiling Food in Multi-Country Cyberattack. Grocery stores in at least seven European countries were forced to throw out spoiled or at-risk food on Monday after a cyberattack remotely raised temperatures in their refrigeration systems to as high as 50°C (122°F). The attack hit retailers including Delhaize, Carrefour, ICA, Coop, and SuperValu in Belgium, Luxembourg, Sweden, Ireland, the Netherlands, Estonia, and Finland. Dozens of stores were affected, with temperatures spiking overnight as hackers switched evaporators to continuous defrost mode on internet-connected controllers, often supplied by Danish firm Danfoss. Staff arrived to empty freezers and discard ruined stock before restocking with fresh goods. The incident closely mirrors a similar attack three weeks ago in France that impacted hundreds of supermarkets, caused fires in some cases, and led to tens of millions of euros in losses. EU Agriculture and Food Commissioner Christophe Hansen described the repeated attacks as “deeply concerning” and “a deliberate attempt to disrupt our food supply chain and undermine consumers’ confidence in it.” He noted that while overall food security is not currently at risk, the waste and impact on businesses are real. Authorities, including in Belgium, have opened investigations. No group has claimed responsibility. — JAS (@JasADRxquisites) November 2, 2026

Kada se nađu unutar sistema, napadačima je potrebno samo da izdaju jednostavnu komandu, u ovom slučaju, da bi pokrenuli program za odmrzavanje.

Kipker smatra da je napad jasno pokazao hakerima da se svakodnevna infrastruktura može oštetiti na daljinu, jeftino i u velikim razmerama, i očekuje još napada.

- Verovatno se neće zaustaviti na dva talasa napada na frižidere - rekao je.

Nemački Savezni zavod za bezbednost informacija (BSI) rekao je da bezbednost snabdevanja u ovom slučaju nije ugrožena.

Međutim, svesni su ranjivosti i već neko vreme pozivaju na odgovarajuću bezbednost takvih sistema upravljanja.

Kućni frižideri za sada nisu uporedivi sa rizikom, kaže Kipker, i malo je verovatno da će potrošači biti pogođeni talasom napada.

Pametni frižideri obično nisu direktno povezani na internet, već se nalaze u kućnoj mreži iza rutera.

Međutim, on upozorava da svako ko poveže uređaj koji retko koristi na internet, a da za to ne mora, rizikuje da unese „tempiranu bombu“ u svoj dom.

Talas napada nije zaobišao Italiju. Pogođene su najmanje četiri prodavnice Coop-a, tri u Kataniji i jedna u Palermu, gde je hrana morala da se baci zbog pregrevanja rashladnih jedinica.

🚨 BREAKING: Hackers are hitting supermarket freezers in 5 countries at the same time. This is what Covid looked like in week 1. A few countries. Small numbers. Nobody called it a crisis. 1/ Sweden: stores say hackers hit their cooling overnight. One says fridges and freezers were set to 50°C, and the food spoiled. ICA Kvantum stores in Sjöbo and Tomelilla were hit, plus at least 6 Coop stores. Sjöbo stayed closed through the morning, threw out all affected goods and apologized. ICA says it is working to restore normal operations. In Sankt Olof a store manager said "everything is ruined." Sweden's National Cybersecurity Centre is working on several incidents. 2/ Estonia: the CEO of cooling firm Kitman Coldtech says several clients were targeted and a large chain's freezer was raised to +50°C. It was found and addressed in about 10 minutes, no major damage. 3/ Ireland: SuperValu pulled ALL fresh and frozen food from 13 stores. Its owner, Musgrave, confirmed a "cybersecurity incident" on a "specific model" of fridge. 4/ Luxembourg: Ahold Delhaize says an "IT incident" hit fridges and freezers at dozens of its supermarkets across Luxembourg and Belgium. 5/ Belgium: more than 40 Delhaize, at least 15 Carrefour and around 5 Spar stores were hit. Cold storage climbed to 15°C. Aisles were closed off and large amounts of stock were destroyed. A notice at one Proxy Delhaize said its systems had "fallen victim to hacking." Now zoom out. A freezer normally sits at -18°C. In Estonia, hackers reportedly got in through older controllers. In France, the controller maker said many devices were obsolete or ran outdated firmware. Raise the temperature overnight and the food rots. "You can't unspoil food," one professor said. It did not start today. 3 weeks ago hackers raised freezers at more than 350 sites in France to as high as 50°C. There were fires. Intermarché's CEO put the cost at "tens of millions of euros nationwide in a single day." Sources suspect Russian involvement there. No group has claimed it. That same day an analyst said Spain, Portugal, Poland, Germany and Belgium were affected too. Covid emptied the shelves. Nobody is calling this a crisis yet. But the Financial Times already puts the ruined food at millions of euros. Officials say the Pentagon is treating late-August freezer failures on US military bases as a suspected hack. At least 6 base stores were hit. Army investigators are working with French law enforcement. 5 countries in one day. 11 countries named since August. Share this. Everyone should know about it. — Taegun Lee (@TGLetter) November 2, 2026

Generalni direktor Coop grupe, Danilo Radenca, potvrdio je da je napadnut sistem daljinskog upravljanja za ormariće za zamrznutu hranu.

Italijanska poštanska policija istražuje odakle su napadi došli i da li su povezani sa napadima u drugim evropskim zemljama.

Prema pisanju Euronews-a, napadi su se dogodili oko 4 sata ujutru i pogodili su i supermarkete u Švedskoj, Belgiji, Luksemburgu, Estoniji i Irskoj.

Italijanska Nacionalna agencija za sajber bezbednost primila je izveštaj o incidentu u toskanskoj kompaniji za ugostiteljstvo, a otkrila je i napad na proizvođača zamrznute hrane u Emiliji.

Preporučila je da trgovinski lanci hitno provere da li su njihovi sistemi bili izloženi internetu i da pojačaju zaštitu daljinskog pristupa.

Evropska unija je ocenila situaciju kao veoma zabrinjavajuću. Niko još nije preuzeo odgovornost za napade, ali nema sumnje da su povezani.

(Večernji list)

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