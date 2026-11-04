Svet

ZAMRZIVAČI SU SAMO VRH LEDENOG BREGA: Sajber stručnjak ocenio da su napadi u supermarketima tek početak

JM

04. 11. 2026. u 14:21

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NAKON velikog sajber napada na nemačke supermarkete, moralo je biti uništeno nekoliko tona hrane. Nepoznati počinioci su preko noći pristupili desetinama zamrzivača širom Nemačke, koji su zagrejani od minus 20 do plus 50 stepeni Celzijusa.

ЗАМРЗИВАЧИ СУ САМО ВРХ ЛЕДЕНОГ БРЕГА: Сајбер стручњак оценио да су напади у супермаркетима тек почетак

Foto: /X/ @anadoluagency

Samo dve nedelje ranije, napadnuto je više od 100 supermarketa u Francuskoj i Belgiji. Neobično je to što hakeri nisu ciljali kritičnu, već svakodnevnu infrastrukturu, a upravo je ona posebno ranjiva, upozorava prof. dr Denis-Kendži Kipker, stručnjak za sajber bezbednost i IT pravo.

- Zamrzivači su samo vrh ledenog brega - ocenio je Kipker.

Prema njegovim rečima, još uvek postoje brojne komponente koje bi teoretski mogle biti odmah napadnute, uključujući i one koje još nisu poznate.

Sistemi za hlađenje, pumpe, ventilacioni sistemi i tehnologija zgrada i dalje rade sa industrijskom kontrolnom tehnologijom.

- Decenijama su sistemi umreženi bez ikakve pažnje posvećene bezbednosti - rekao je Kipker.

Kada se nađu unutar sistema, napadačima je potrebno samo da izdaju jednostavnu komandu, u ovom slučaju, da bi pokrenuli program za odmrzavanje.

Kipker smatra da je napad jasno pokazao hakerima da se svakodnevna infrastruktura može oštetiti na daljinu, jeftino i u velikim razmerama, i očekuje još napada.

- Verovatno se neće zaustaviti na dva talasa napada na frižidere - rekao je.

Nemački Savezni zavod za bezbednost informacija (BSI) rekao je da bezbednost snabdevanja u ovom slučaju nije ugrožena.

Međutim, svesni su ranjivosti i već neko vreme pozivaju na odgovarajuću bezbednost takvih sistema upravljanja.

Kućni frižideri za sada nisu uporedivi sa rizikom, kaže Kipker, i malo je verovatno da će potrošači biti pogođeni talasom napada.

Pametni frižideri obično nisu direktno povezani na internet, već se nalaze u kućnoj mreži iza rutera.

Međutim, on upozorava da svako ko poveže uređaj koji retko koristi na internet, a da za to ne mora, rizikuje da unese „tempiranu bombu“ u svoj dom.

Talas napada nije zaobišao Italiju. Pogođene su najmanje četiri prodavnice Coop-a, tri u Kataniji i jedna u Palermu, gde je hrana morala da se baci zbog pregrevanja rashladnih jedinica.

Generalni direktor Coop grupe, Danilo Radenca, potvrdio je da je napadnut sistem daljinskog upravljanja za ormariće za zamrznutu hranu.

Italijanska poštanska policija istražuje odakle su napadi došli i da li su povezani sa napadima u drugim evropskim zemljama.

Prema pisanju Euronews-a, napadi su se dogodili oko 4 sata ujutru i pogodili su i supermarkete u Švedskoj, Belgiji, Luksemburgu, Estoniji i Irskoj.

Italijanska Nacionalna agencija za sajber bezbednost primila je izveštaj o incidentu u toskanskoj kompaniji za ugostiteljstvo, a otkrila je i napad na proizvođača zamrznute hrane u Emiliji.

Preporučila je da trgovinski lanci hitno provere da li su njihovi sistemi bili izloženi internetu i da pojačaju zaštitu daljinskog pristupa.

Evropska unija je ocenila situaciju kao veoma zabrinjavajuću. Niko još nije preuzeo odgovornost za napade, ali nema sumnje da su povezani.

(Večernji list)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Ko je bio marionetski kralj NDH? Krunisan u Rimu, nikad nije stupio na tlo Hrvatske - Pavelić predložio ime
Region

0 0

Ko je bio marionetski kralj NDH? Krunisan u Rimu, nikad nije stupio na tlo Hrvatske - Pavelić predložio ime

NEZAVISNA Država Hrvatska (NDH) bila je samoproglašena i delimično priznata fašistička kvislinška odnosno marionetska država osnovana na delu okupirane Kraljevine Jugoslavije. Njena teritorija se nalazila dominantno na današnjoj teritoriji Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine i Srema. NDH je uz pomoć Hitlerove Nemačke postojala pod vođstvom ustaškog režima od 1941. do 1945. godine.

03. 11. 2026. u 22:05

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VOJVODINA U ROZE: Košarkaši, uz podršku Meridian fondacije, poslali poruke podrške tokom Roze oktobra (VIDEO)

VOJVODINA U ROZE: Košarkaši, uz podršku Meridian fondacije, poslali poruke podrške tokom "Roze oktobra" (VIDEO)