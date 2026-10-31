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BOŠKO OROVIĆ: Falkenberg na pragu elite

Žarko Urošević

31. 10. 2026. u 13:23

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* Tipuje parove Švedske 2

БОШКО ОРОВИЋ: Фалкенберг на прагу елите

Tobias Jorgensen / Gonzales Photo / Profimedia

ŠVEDSKA 2

subota, 

Norčeping – Estersund 12

Norbi – Varnamo 12

NORDIK – SUNDSVAL 1

Falkenberg – Sandvikens 1

nedelja, 

Varberg – Ljungskile 12

Ester – Helsinborg 12

ponedeljak, 

Landskrona – Erebro 1

Dva kola pre kraja prvenstva Norčeping je već obezbedio povratak u prvu ligu, a verujem da ni Falkenberg neće propustiti priliku da mu se pridruži. Teorijske šanse za plasman u viši rang još ima Estersund, dok je Sundsval već ispao. Nekoliko preostalih ekipa sudbinu opstanka rešavaće u poslednja dva kola.

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