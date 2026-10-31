BOŠKO OROVIĆ: Falkenberg na pragu elite
* Tipuje parove Švedske 2
ŠVEDSKA 2
subota,
Norčeping – Estersund 12
Norbi – Varnamo 12
NORDIK – SUNDSVAL 1
Falkenberg – Sandvikens 1
nedelja,
Varberg – Ljungskile 12
Ester – Helsinborg 12
ponedeljak,
Landskrona – Erebro 1
Dva kola pre kraja prvenstva Norčeping je već obezbedio povratak u prvu ligu, a verujem da ni Falkenberg neće propustiti priliku da mu se pridruži. Teorijske šanse za plasman u viši rang još ima Estersund, dok je Sundsval već ispao. Nekoliko preostalih ekipa sudbinu opstanka rešavaće u poslednja dva kola.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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