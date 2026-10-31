VUČIĆ: Uvek smo se ponašali odgovorno, ozbiljno i dostojanstveno u interesu građana

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je danas na sednici Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) da se ova stranka uvek ponašala dostojanstveno, ozbiljno i odgovorno u skladu sa interesima građana Srbije i kada je pobeđivala i gubila i da su se uvek trudili da ujedine Srbiju.

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Vučić je rekao da je bilo teških trenutaka, ali da je ova stranka gotovo uvek pobeđivala.

„Posebno posle prvog kruga predsedničkih izbora 2012. godine. Sećam se, 7. maj je bio, kad niko nije ulazio u naše prostorije između dva izborna kruga, kada su ljudi bili sigurni da Boris Tadić pobeđuje, a da mi nemamo nikakvu šansu. Srećom, uspeli smo da se trgnemo, podignemo, i od tada smo samo pobeđivali“, rekao je Vučić.

Dodao je da je ova stranka uvek pokazivala da i kada pobedi i kada izgubi, ponaša se dostojanstveno.

„Ponašamo se ozbiljno, ponašamo se odgovorno, i ponašamo se u skladu sa interesima građana Srbije. Od nas nikada niko nije želeo da dovodi u pitanje stabilnost Srbije, njen dalji napredak, mir, pomirenje između komšija, prijatelja, poznanika. Naprotiv, mi smo se trudili da ujedinimo Srbiju. Nažalost, neki drugi nisu bili spremni ni za pobedu, a kamoli za poraz. Izborni poraz je deo života. Ne postoji neko ko u demokratskom društvu ne gubi utakmice. Ništa normalnije, rekao bih“, rekao je on.

Prema rečima Vučića, kod nas u Srbiji nije sasvim normalna, jer, kako kaže, ovoga puta borba protiv SNS-a nije vođena samo iznutra, već i spolja, uz ogroman novac.

„Samo nemojte da zaboravite taj aspekt, i zato je broj glasova koji smo dobili veliki, nimalo za potcenjivanje, ali smo poraz morali da prihvatimo i sada je na nama da sagledamo šta je to sve što kod sebe moramo da menjamo. I to će biti najvažniji deo onoga o čemu ću da govorim“, rekao je Vučić.

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