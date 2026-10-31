MRAK PROGUTAO KIJEV: Situacija je kritična, strahuje se od najgoreg scenarija
KIJEV se suočava sa kritičnom situacijom u snabdevanju električnom energijom, pri čemu su prekidi u isporuci struje u pojedinim delovima grada takvi da je ona dostupna svega sat i po dnevno.
U glavnom gradu Ukrajine nastala je kritična situacija sa snabdevanjem strujom. U nekim delovima Kijeva, električna energija će biti dostupna samo sat i po dnevno.
U proseku, stanovnici grada imaće struju 6,5 sati dnevno, prenosi TASS, pozivajući se na ukrajinski medij „Insajder” (Insider).
Kako je izvestio list „Vzgljad”, nacionalna energetska kompanija „Ukrenergo” saopštila je u petak da je došlo do prekida u snabdevanju strujom u Kijevu i tri ukrajinska regiona, usled oštećenja energetske infrastrukture.
Ukrajinski energetski holding DTEK upozorio je u četvrtak na desetočasovne prekide u isporuci struje u Kijevskoj oblasti. Takođe, u utorak su eksplozije oštetile prostorije kompanije „DTEK Kijevske električne mreže” u Kijevu.
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