NOVO ORUŽJE RUSKE VOJSKE: S-400 udario na Kijev raketama bržim od šest maha
RUSKE snage lansirale su balističke rakete na kijevske distrikte Darnicki i Dnjiprovski kasno uveče 29. oktobra, navodno koristeći rakete RM-48U ispaljene iz sistema protivvazdušne odbrane dugog dometa S-400. Udari su izazvali požare i štetu na skladištima, stambenim zgradama i drugoj infrastrukturi.
RM-48U se smatra modifikovanim derivatom porodice presretača 48N6, prvobitno razvijene za sistem S-300PM, a kasnije integrisane u S-400. Ukrajinski istražitelji procenjuju da je ova raketa manje precizna i da ima manje snažnu bojevu glavu od znatno skupljih raketa balističkog raketnog sistema 9K720 Iskander-M.
Ogromna kinetička energija, ali manja preciznost
Sistemi S-400 beleže sve veću upotrebu za udare balističkim raketama od sredine 2026. godine, pri čemu su vrlo ograničeni izazovi koje postavlja ukrajinska avijacija omogućili da se ovi sistemi preusmere na podršku ofanzivnim operacijama.
Dizajnirana za dejstvo po ciljevima u vazduhu pri brzinama koje premašuju 6 maha, raketa RM-48U zadržava izuzetno veliku brzinu čak i kada se koristi u profilu balističkog napada. Njena velika kinetička energija, u kombinaciji sa značajnom parčadnom bojevom glavom, omogućava joj nanošenje teških oštećenja velikim industrijskim objektima, uprkos tome što prvobitno nije konstruisana kao oružje za precizne udare.
Za razliku od namenskih taktičkih balističkih raketa, prenamenjene rakete-presretači generalno poseduju manju preciznost jer su njihovi sistemi za navođenje projektovani za dejstvo na manevarske ciljeve u vazduhu, a ne na nepokretne zemaljske objekte.
Kao rezultat toga, one se obično koriste protiv ciljeva velikih površina, kao što su industrijski kompleksi, logistički centri, skladišta i vojni objekti, gde čak i umerena verovatna kružna greška ostaje operativno efikasna.
Dupliranje proizvodnje raketa RM-48U
Ukrajinski izvori navode da je Rusija više nego udvostručila tempo proizvodnje RM-48U, pri čemu bi proizvodnja trebalo da dostigne približno 500 raketa u 2026. godini, u poređenju sa svega 200 tokom 2025. godine.
Svaka ima parčadno-razornu bojevu glavu od 180 kilograma, u poređenju sa bojevim glavama od 500 kilograma koje su obično integrisane na raketama sistema Iskander-M.
Nova taktika i zaseda za ukrajinske avione
Paralelno sa novom upotrebom sistema S-400 za udarne operacije, operativna doktrina za operacije zemlja-vazduh značajno je evoluirala. Jedna od najznačajnijih promena jeste primena nove taktike dejstva preko horizonta, što je bilo ključno za nanošenje izuzetno velikih gubitaka ukrajinskoj lovačkoj floti. To je uključivalo raspoređivanje lansera S-400 na skrivene isturene položaje u „zasedama“, optimalne za dejstvo po ukrajinskim avionima gotovo odmah nakon poletanja.
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