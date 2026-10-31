NOVO ORUŽJE RUSKE VOJSKE: S-400 udario na Kijev raketama bržim od šest maha

RUSKE snage lansirale su balističke rakete na kijevske distrikte Darnicki i Dnjiprovski kasno uveče 29. oktobra, navodno koristeći rakete RM-48U ispaljene iz sistema protivvazdušne odbrane dugog dometa S-400. Udari su izazvali požare i štetu na skladištima, stambenim zgradama i drugoj infrastrukturi.

Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

RM-48U se smatra modifikovanim derivatom porodice presretača 48N6, prvobitno razvijene za sistem S-300PM, a kasnije integrisane u S-400. Ukrajinski istražitelji procenjuju da je ova raketa manje precizna i da ima manje snažnu bojevu glavu od znatno skupljih raketa balističkog raketnog sistema 9K720 Iskander-M.

Ogromna kinetička energija, ali manja preciznost

Sistemi S-400 beleže sve veću upotrebu za udare balističkim raketama od sredine 2026. godine, pri čemu su vrlo ograničeni izazovi koje postavlja ukrajinska avijacija omogućili da se ovi sistemi preusmere na podršku ofanzivnim operacijama.

Close-up footage showing the impact of a Russian RM-48U modified S-400 ballistic missile in Kyiv last night. Note the much smaller explosion compared to impacts of Iskander-Ms. https://t.co/R76iFNNp6j — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) October 19, 2026

Dizajnirana za dejstvo po ciljevima u vazduhu pri brzinama koje premašuju 6 maha, raketa RM-48U zadržava izuzetno veliku brzinu čak i kada se koristi u profilu balističkog napada. Njena velika kinetička energija, u kombinaciji sa značajnom parčadnom bojevom glavom, omogućava joj nanošenje teških oštećenja velikim industrijskim objektima, uprkos tome što prvobitno nije konstruisana kao oružje za precizne udare.

Za razliku od namenskih taktičkih balističkih raketa, prenamenjene rakete-presretači generalno poseduju manju preciznost jer su njihovi sistemi za navođenje projektovani za dejstvo na manevarske ciljeve u vazduhu, a ne na nepokretne zemaljske objekte.

Kao rezultat toga, one se obično koriste protiv ciljeva velikih površina, kao što su industrijski kompleksi, logistički centri, skladišta i vojni objekti, gde čak i umerena verovatna kružna greška ostaje operativno efikasna.

Dupliranje proizvodnje raketa RM-48U

Ukrajinski izvori navode da je Rusija više nego udvostručila tempo proizvodnje RM-48U, pri čemu bi proizvodnja trebalo da dostigne približno 500 raketa u 2026. godini, u poređenju sa svega 200 tokom 2025. godine.

🚨BREAKING NEWS Inferno in Kiev: massive missile strike launched.🇷🇺🚀🔥 ▪️Around 8 ballistic missiles—identified as Iskander-M or Zircon—were fired at the Ukrainian capital within a span of 5 minutes. ▪️The Darnytskyi and Dniprovskyi districts of Kiev were targeted. ▪️In the Darnytskyi district, a strike hit warehouse facilities; they are now on fire, stated Mayor Klitschko. ▪️Emergency services are en route to the scene. — Aleksey The Great 🇷🇺🎖 (@aleksthgrt) October 29, 2026

Svaka ima parčadno-razornu bojevu glavu od 180 kilograma, u poređenju sa bojevim glavama od 500 kilograma koje su obično integrisane na raketama sistema Iskander-M.

Nova taktika i zaseda za ukrajinske avione

Paralelno sa novom upotrebom sistema S-400 za udarne operacije, operativna doktrina za operacije zemlja-vazduh značajno je evoluirala. Jedna od najznačajnijih promena jeste primena nove taktike dejstva preko horizonta, što je bilo ključno za nanošenje izuzetno velikih gubitaka ukrajinskoj lovačkoj floti. To je uključivalo raspoređivanje lansera S-400 na skrivene isturene položaje u „zasedama“, optimalne za dejstvo po ukrajinskim avionima gotovo odmah nakon poletanja.

(Militari voč)

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