Stanojević: „Teško je breme kluba“! Trener Partizana otkrio šta je najveći problem crno-belih

Fudbaleri Partizana u nedelju od 17 časova dočekuju Zemun, a Aleksandar Stanojević najavio je predstojeći duel na konferenciji za medije. Trener crno-belih, koji je treći put seo na klupu kluba iz Humske, istakao je da ekipu očekuje naporan ritam, ali i da je najvažnije nastaviti sa pobedama i podizati samopouzdanje.

FOTO: FK Partizan/Youtube

Partizan je u prethodnom susretu gostovao niškom Radničkom, gde je u zaostaloj utakmici četvrtog kola Superlige Srbije slavio rezultatom 3:2. Bio je to prvi meč Stanojevića po povratku na klupu crno-belih, a sada ga čeka novi izazov protiv Zemuna ovoga puta u Humskoj.

Strateg Partizana zadovoljan je što će njegov tim ponovo igrati pred svojim navijačima, ali upozorava da nema prostora za opuštanje.

- Drago mi je da igramo utakmicu na našem stadionu. Maksimalno smo fokusirani. Svaka utakmica nam je bitna, kao i one u Kupu. Imamo tri utakmice za sedam dana. Svi su zdravi i spremni. Na današnjem treningu odlučiću ko će igrati - rekao je Stanojević.

Pobeda na Čairu donela je olakšanje, ali trener crno-belih ne želi da se ekipa dugo zadržava na prethodnom rezultatu. Istakao je da je Partizan imao kontrolu nad većim delom utakmice, ali i da postoje stvari koje moraju da se poprave.

— Naravno da je lakše kada se pobedi. Odahnuo sam do danas, a danas je novi uzdah i krećemo dalje. Čekamo sledeću utakmicu pa ćemo videti kako će biti. Rekao sam igračima da Radnički nije imao mnogo šansi. Dali su evrogol, a prvi pogodak je došao posle naše greške. Nisu stvarali previše prilika. Pokušaćemo to da rešimo. Važno je da se utakmica pobedi.

Stanojević je govorio i o psihološkom momentu u ekipi, istakavši da je zadovoljan prvom reakcijom igrača na njegov povratak, ali da je potrebno izgraditi stabilnost i pozitivnu atmosferu.

- Pozitivno sam iznenađen. Prva reakcija bila je dobra. Prirodno je da dolaskom novog -renera stigne i nova energija. Uvek postoji strah od greške. Teško je breme kluba koji nosimo. Posle jedne greške izgubite fokus i samopouzdanje. To nam je najveći problem. Posebno nam je važno da pred našim navijačima imamo pozitivnu atmosferu. Teško je imati kritike u ovoj situaciji.

Trener Partizana osvrnuo se i na izbor igrača, kao i na značaj iskustva i liderstva u timu. Naglasio je da pojedini fudbaleri mogu da doprinesu i kada nisu na terenu, dok je za druge važno pronaći pravu ulogu.

- Novi trener donosi nove ideje i situacije. Milić je igrao dobro određeni period. Mitrović ima izuzetnu karijeru i lider je, igrao ili ne. Imamo igrače sa jakim karakterima i pokušavamo da rešimo neke stvari. Ostali igrači su dali određeni odgovor i to je to.

Iako raspored u narednom periodu na prvi pogled deluje povoljnije, Stanojević upozorava da Partizan ne sme da potceni nijednog rivala. Crno-beli moraju da iskoriste trenutak i nastave da grade formu.

- Relativno je lakši raspored, ako tako gledate. U Nišu je uvek teško, bez obzira na to da li imate probleme ili ne. Oprezni ste zbog celokupne situacije i svaki meč nam je težak zbog nas samih. Ako želimo da iskoristimo ovaj trenutak, moramo to da uradimo sada.

O povratku i odnosu sa navijačima Partizana...

Poseban deo konferencije bio je posvećen povratku na klupu Partizana i odnosu sa navijačima. Stanojević je poručio da ne očekuje poseban tretman, već da ekipa mora da zasluži podršku na terenu.

- Uvek razmišljate kako će vas navijači primiti. Ne treba da budem hvaljen niti da očekujem ogromnu podršku. Prošao sam sve što se tiče kluba. Svoje snove sam ostvario i ne treba mi nikakvo dokazivanje. Samo imam želju da ekipa nastavi da se bori, a oni to moraju da zasluže zalaganjem.

- Saša Ilić je drugi faktor. Hvala Bogu da je tako i da je publika to prepoznavala. Nadam se da će i sada prepoznati celu situaciju u klubu i pomoći.

Na kraju, trener crno-belih govorio je o pozicijama pojedinih fudbalera i taktičkim mogućnostima. Istakao je da već ima jasnu ideju, ali da će naredni treninzi i utakmice pomoći da se donesu konačne odluke.

- Imam jasnu ideju kako će ekipa igrati. Svaki trening i svaki meč donesu nešto drugačije. Neki igrači mogu da igraju na više pozicija. Vukotića vidim ispred ili iza, ne bih ga stavljao na bokove. Aleksića vidim ispred, igrao ili ne. Isto je i sa Milovanovićem, koji može da igra na više pozicija. Kostić može na boku, krilu i u sredini.

Stanojević je dodao da ne želi da donosi konačne sudove posle kratkog perioda rada sa ekipom.

- Moramo da tražimo rešenja, ali treneri danas pričaju jedno, a sutra drugo. Sačekaćemo kraj polusezone i reći ću koga gde vidim. Nismo imali ni jedan i po trening - rekao je trener Partizana.

Partizan tako u duel sa Zemunom ulazi sa pobedom iz Niša i željom da nastavi dobar niz pod vođstvom povratnika na klupu. Meč u nedelju od 17 časova biće nova prilika da crno-beli potvrde napredak i nastave da grade samopouzdanje.

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