KVOTE ZA OSKARA 2027: DŽulijen Mur veliki favorit, ali evo ko može da joj pomrsi račune a kvota je OGROMNA

Iako je do dodele Oskara ostalo još nekoliko meseci, već sada se mogu pronaći zanimljive prilike za klađenje na najprestižnije filmske nagrade.

Foto: Profimedia/ JOHN ANGELILLO

Neke domaće kladionice već su izašle sa kvotama, a posebnu pažnju privlači En Hatavej, koja bi mogla da bude jedno od najzvučnijih imena predstojeće ceremonije.

Američke prognoze već izdvajaju nekoliko favorita, a među njima je i Džulijan Mur, koja se pominje kao jedna od glavnih kandidatkinja za nagradu za najbolju glumicu u filmu "Debi". Ipak, Hatavej bi mogla da bude zanimljiva alternativa, posebno zbog filma za koji je nominavana, a to je najizvikaniji film godine, "Odiseja" dvostrukog oskarovca Kristofera Nolana.

Još uvek nije izvesno da li će Hatavej biti kandidovana u kategoriji najbolje glavne ili sporedne glumice. Upravo zato treba biti oprezan prilikom tumačenja trenutne ponude.

Neke domaće kladionice za njenu pobedu u kategoriji najbolje glumice trenutno nude kvotu 22,00. To je valuebet koji privlači pažnju, ali treba imati u vidu da se do objavljivanja zvaničnih nominacija može mnogo toga promeniti.

Nominacije za 99. dodelu Oskara biće objavljene 21. januara 2027. godine, dok je svečana ceremonija zakazana za 14. mart. Do tada nas očekuje još mnogo festivala, kritičarskih izbora i važnih nagoveštaja koji bi mogli da promene odnos snaga.

Ovo je, dakle, rani uvid u kvote, a ne konačna prognoza. Ipak, En Hatavej je ime koje vredi pratiti, naročito ako se ispostavi da će se za Oskara boriti u kategoriji sporedne glumice.

Treba dodati i Džona Malkoviča u kategoriji za najboljeg glumca. On je sa ulogom u filmu "Wild Horse Nine" trenutno nalazi ispred Meta Dejmona u ranim prognozama. Prema aktuelnim tržišnim procenama, Malkovič je čak prvi favorit, dok je Dejmon, uprkos velikoj pažnji koju je privukla "Odiseja", na drugom mestu.

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