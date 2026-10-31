TIP ostali sportovi

KVOTE ZA OSKARA 2027: DŽulijen Mur veliki favorit, ali evo ko može da joj pomrsi račune a kvota je OGROMNA

О.М.

31. 10. 2026. u 11:53

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Iako je do dodele Oskara ostalo još nekoliko meseci, već sada se mogu pronaći zanimljive prilike za klađenje na najprestižnije filmske nagrade.

КВОТЕ ЗА ОСКАРА 2027: Џулијен Мур велики фаворит, али ево ко може да јој помрси рачуне а квота је ОГРОМНА

Foto: Profimedia/ JOHN ANGELILLO

Neke domaće kladionice već su izašle sa kvotama, a posebnu pažnju privlači En Hatavej, koja bi mogla da bude jedno od najzvučnijih imena predstojeće ceremonije.

Američke prognoze već izdvajaju nekoliko favorita, a među njima je i Džulijan Mur, koja se pominje kao jedna od glavnih kandidatkinja za nagradu za najbolju glumicu u filmu "Debi". Ipak, Hatavej bi mogla da bude zanimljiva alternativa, posebno zbog filma za koji je nominavana, a to je najizvikaniji film godine, "Odiseja" dvostrukog oskarovca Kristofera Nolana.

Još uvek nije izvesno da li će Hatavej biti kandidovana u kategoriji najbolje glavne ili sporedne glumice. Upravo zato treba biti oprezan prilikom tumačenja trenutne ponude.

Neke domaće kladionice za njenu pobedu u kategoriji najbolje glumice trenutno nude kvotu 22,00. To je valuebet koji privlači pažnju, ali treba imati u vidu da se do objavljivanja zvaničnih nominacija može mnogo toga promeniti.

Nominacije za 99. dodelu Oskara biće objavljene 21. januara 2027. godine, dok je svečana ceremonija zakazana za 14. mart. Do tada nas očekuje još mnogo festivala, kritičarskih izbora i važnih nagoveštaja koji bi mogli da promene odnos snaga.

Ovo je, dakle, rani uvid u kvote, a ne konačna prognoza. Ipak, En Hatavej je ime koje vredi pratiti, naročito ako se ispostavi da će se za Oskara boriti u kategoriji sporedne glumice.

Treba dodati i Džona Malkoviča u kategoriji za najboljeg glumca. On je sa ulogom u filmu "Wild Horse Nine" trenutno nalazi ispred Meta Dejmona u ranim prognozama. Prema aktuelnim tržišnim procenama, Malkovič je čak prvi favorit, dok je Dejmon, uprkos velikoj pažnji koju je privukla "Odiseja", na drugom mestu.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIS objavio rezultate konkursa programa Zajednici zajedno za 2026. godinu

NIS objavio rezultate konkursa programa "Zajednici zajedno" za 2026. godinu