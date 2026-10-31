MILOŠ VUČEVIĆ: Predlažem Aleksandra Vučića za predsednika SNS

SEDNICA GO SNS održava se danas, a prvi se obratio lider stranke Miloš Vučević

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"Imajući u vidu sve kroz šta je naša stranka prolazila poslednje 2 godine. Šta je naša država, građani doživeli u tom periodu, i ono što je izborna volja građana, rezultat izbora. Da smo mi jedina politička stranka koja je preživela obojenu revoluciju. Da je SNS uvek demokratski odlučivala o svim pitanjima, i da je pred nama novi period, snažna borba u Skupštini ali i svakoj opštini. Da je vreme za novu stranicu naše stranke, nova snaga i energija", najavio je on.

Na osnovu člana 27 statuta, predložio je da se sazove vanredno zasedanje Skupštine SNS za 13. decembar 2026., gde će birati novo stranačko rukovodstvo i spremiti stranku za period koji je pred njima.

"Da položimo račune u našoj kući, i da stranka sa novim optimizmom bude spremna za buduće poltiičke izazove. Da SNS povede u političku borbu Srbiju protiv terora. Prvi ću predložiti Aleksandra Vučića za novog predsednika Srpske napredne stranke," rekao je Vučević, nakon čega je usledio aplauz.