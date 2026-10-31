VUČIĆ O NOVOJ VLADI: O korupciji će pamet da nam soli Šoškić, Jovo Bakić će da priča o crkvi
Lider opozicije Aleksandar Vučić rekao je danas na sednici Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) da se ova stranka uvek ponašala dostojanstveno, ozbiljno i odgovorno i u skladu sa interesima građana i kada je pobeđivala i gubila, kao i da su se uvek trudili da ujedine Srbiju.
Tokom obraćanja, on je prokomentarisao i sastav buduće Vlade Srbije:
"Sačuvaj Bože! Držaće pridike, hapsiće za nadstrešnicu, a ne hapse glavnog Kuzmanovića kako li... Taj hoće da nam bude ministar. O korupciji će pamet da nam soli Šoškić. Celu zemlju naopčake da okrenete. Jovo Bakić da priča o SPC i zdravoj pameti... Sve morate da preživite. Dođu trenuci kada talog i mulj isplivaju na površinu. Gledajte da to uradimo što pre. Ako to uradimo kako valja, uprkos svim mukama kojima smo izloženi, odgovornost će da se vrati u naše ruke", rekao je Vučić.
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