Politika

VUČIĆ O NOVOJ VLADI: O korupciji će pamet da nam soli Šoškić, Jovo Bakić će da priča o crkvi

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31. 10. 2026. u 12:04

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Lider opozicije Aleksandar Vučić rekao je danas na sednici Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) da se ova stranka uvek ponašala dostojanstveno, ozbiljno i odgovorno i u skladu sa interesima građana i kada je pobeđivala i gubila, kao i da su se uvek trudili da ujedine Srbiju.

ВУЧИЋ О НОВОЈ ВЛАДИ: О корупцији ће памет да нам соли Шошкић, Јово Бакић ће да прича о цркви

FOTO TANJUG/RADE PRELIĆ/ bs

Tokom obraćanja, on je prokomentarisao i sastav buduće Vlade Srbije:

"Sačuvaj Bože! Držaće pridike, hapsiće za nadstrešnicu, a ne hapse glavnog Kuzmanovića kako li... Taj hoće da nam bude ministar. O korupciji će pamet da nam soli Šoškić. Celu zemlju naopčake da okrenete. Jovo Bakić da priča o SPC i zdravoj pameti... Sve morate da preživite. Dođu trenuci kada talog i mulj isplivaju na površinu. Gledajte da to uradimo što pre. Ako to uradimo kako valja, uprkos svim mukama kojima smo izloženi, odgovornost će da se vrati u naše ruke", rekao je Vučić.

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