TIP iz komšiluka: Bolja trenutna forma nije garant dobrog rezutata

Petrolul dočekuje Kluž u 14. kolu rumunskog prvenstva, a gosti imaju priliku da osvoje važne bodove u borbi za plasman u plej-of.

Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

Domaćin je trenutno četvrti sa 23 boda, dok Kluž zauzima deveto mesto sa šest bodova manje.

Petrolul je u dobrom rezultatskom ritmu, pošto je u prethodnom prvenstvenom kolu savladao Botošani u gostima sa 3:1, a zatim je u Kupu Rumunije bio ubedljiv protiv Progresula (6:0). Ipak, Kluž ima znatno veći igrački potencijal nego što to njegov trenutni plasman pokazuje.

Gosti su u poslednjem kolu odigrali 2:2 sa Dinamom, iako su imali prednost od dva gola, dok su u Kupu poraženi od Univerzitatee Kluž (1:3). Problem predstavlja i zgusnut raspored, ali ekipa Marijusa Šumudića ima dovoljno kvaliteta da izbegne poraz u Ploještiju.

Posebno treba obratiti pažnju na Andreja Kordeu i Štefana Dražića, koji su među najvažnijim ofanzivcima tima.

Petrolul jeste u boljoj formi, ali Kluž je kvalitetan rival i ne bi ga trebalo potceniti. Dvostruka šansa na goste deluje kao dobar izbor.

NAŠ TIP: X2

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