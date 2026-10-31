TIP iz komšiluka: Bolja trenutna forma nije garant dobrog rezutata
Petrolul dočekuje Kluž u 14. kolu rumunskog prvenstva, a gosti imaju priliku da osvoje važne bodove u borbi za plasman u plej-of.
Domaćin je trenutno četvrti sa 23 boda, dok Kluž zauzima deveto mesto sa šest bodova manje.
Petrolul je u dobrom rezultatskom ritmu, pošto je u prethodnom prvenstvenom kolu savladao Botošani u gostima sa 3:1, a zatim je u Kupu Rumunije bio ubedljiv protiv Progresula (6:0). Ipak, Kluž ima znatno veći igrački potencijal nego što to njegov trenutni plasman pokazuje.
Gosti su u poslednjem kolu odigrali 2:2 sa Dinamom, iako su imali prednost od dva gola, dok su u Kupu poraženi od Univerzitatee Kluž (1:3). Problem predstavlja i zgusnut raspored, ali ekipa Marijusa Šumudića ima dovoljno kvaliteta da izbegne poraz u Ploještiju.
Posebno treba obratiti pažnju na Andreja Kordeu i Štefana Dražića, koji su među najvažnijim ofanzivcima tima.
Petrolul jeste u boljoj formi, ali Kluž je kvalitetan rival i ne bi ga trebalo potceniti. Dvostruka šansa na goste deluje kao dobar izbor.
NAŠ TIP: X2
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