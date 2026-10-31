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DAMIR MIRVIĆ: Anderleht na popravnom

Ж. Урошевић

31. 10. 2026. u 13:21

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* Bivši fudbaler Genta, analizira parove Belgije 1

ДАМИР МИРВИЋ: Андерлехт на поправном

Foto: Tanjug/AP Photo/Omar Havana

MOJ TIP

subota, 

Mehelen - Genk 3+

Standard - Kortrijk 1

ANDERLEHT - VESTERLO 1

Beveren - St. Žiloaz 2

nedelja, 

Serkl Briž - Antverpen GG

ST. TRUDEN - OUD HEVERLE 1

Lomel - Gent 2 nema poraz 2

ŠARLROA - LUVIJE 1

Treneru Anderlehta ozbiljno se drma klupa posle debakla protiv Genta, kada je njegova ekipa čak tri od četiri gola primila za samo osam minuta. Nevreme i jaka kiša ne mogu da budu opravdanje za tako lošu partiju, koju domaćin ne bi smeo da ponovi protiv Vesterloa.

Sent Truden bi morao da potvrdi kvalitet protiv Oud Heverlea, posebno nakon što je propustio priliku da pobedi u četiri uzastopna kola.

Spisak fikseva zaključio bih Šarlroom, koja na domaćem terenu ne bi smela da dozvoli kiks protiv davljenika Luvijea.

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