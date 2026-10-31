REKONSTRUKCIJA PADA "ČINUKA": Šta sve do sada znamo o tragediji kod Brčkog (VIDEO)
ITALIJANSKI helikopter CH-47F „činuk”, angažovan u misiji EUFOR „Altea”, srušio se u četvrtak u Goricama, kod Brčkog, nakon što se nekoliko puta okrenuo oko svoje ose.
Interaktivna 3D rekonstrukcija prikazuje let, poslednju sekundu snimka pada, kao i ono što je trenutno poznato o uzroku nesreće.
Prema navodima italijanskog portala „Open”, posada je u četvrtak popodne na sportskom aerodromu Gorice – udaljenom oko sedam kilometara vazdušnom linijom severozapadno od centra Brčkog – izvodila vežbu medicinske evakuacije.
U helikopteru se nalazilo 15 putnika; usled pada, četiri osobe su smrtno stradale, dok je 11 osoba povređeno. Rekonstrukcija je sačinjena na osnovu amaterskog snimka pada, izjava zvaničnika i pisanja italijanskih medija, pri čemu treba naglasiti da je reč o ilustraciji, a ne o nalazima istrage.
Italijanski mediji su najdetaljnije izvestili o uslovima i okolnostima pada helikoptera, pozivajući se na informacije prikupljene u prva 24 sata nakon nesreće.
Italijanska ambasadorka u BiH, Sara Eti Kastelani, izjavila je za „Tg4” da se nesreća dogodila tokom poletanja sa aerodroma u Brčkom, ili neposredno nakon toga. Lokalni svedoci su za novinsku agenciju ANSA (ANSA) rekli da je helikopter prethodno sleteo na polje, pre nego što je ponovo pokušao da poleti. Prema navodima portala „Tgcom24”, helikopter se podigao oko deset metara u vazduh, a zatim se nekoliko puta okrenuo oko svoje ose.
Pozivajući se na video-snimak, ANSA prenosi da je rotacija počela na visini od približno 50 metara. Tačna visina nije zvanično potvrđena. Na amaterskom snimku, koji traje 22 sekunde, vidi se kako helikopter leti nisko iznad polja, okreće se u vazduhu, a 11 sekundi kasnije pada na rub travnate površine, pored drvoreda.
U poslednjoj sekundi pre udara, letelica se naginje; krakovi rotora udaraju o tlo, a trup letelice dotiče zemlju u gotovo horizontalnom položaju. Nakon udara, podiže se oblak prašine, a u vazduhu se mogu videti delovi letelice.
Veterani sa iskustvom u upravljanju helikopterom tipa „činuk” (Chinook) izjavili su za ANSA-u da su piloti uspeli da prizemlje letelicu u gotovo horizontalnom položaju, ističući da bi, da nije bilo njihove veštine, svih 15 osoba u letelici stradalo.
(Kliks)
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