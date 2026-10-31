Đoković saznao rivala u Parizu! Novaka čeka pakao, imaće priliku za revanš
Novak Đoković saznao je ime prvog protivnika na mastersu u Parizu, pošto će u uvodnoj rundi odmeriti snage sa Valentinom Vašroom iz Monaka, trenutno 31. teniserom sveta.
Žreb je Novaku odmah dodelio rivala sa kojim ima nerazjašnjene račune. Njih dvojica sastali su se do sada samo jednom, u polufinalu prošlogodišnjeg mastersa u Šangaju, kada je Vašro slavio u dva seta i priredio iznenađenje protiv srpskog asa.
Đoković će tako u Parizu imati priliku da uzvrati teniseru iz Monaka i započne pohod na novu titulu. Ipak, prvi izazov neće biti nimalo jednostavan, s obzirom na to da je Vašro već pokazao da može da se nosi sa najboljima.
Ukoliko opravda ulogu favorita i prođe prvu prepreku, Novak će se u drugom kolu sastati sa boljim iz duela između Italijana Lučana Darderija i jednog od kvalifikanata.
Masters u Parizu igraće se od 2. do 8. novembra, a Đoković će pokušati da još jednom ostavi snažan trag na turniru koji tradicionalno okuplja najveća imena svetskog tenisa.
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