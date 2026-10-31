Tenis

Đoković saznao rivala u Parizu! Novaka čeka pakao, imaće priliku za revanš

Александар Илић
Aleksandar Ilić

31. 10. 2026. u 11:37

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Novak Đoković saznao je ime prvog protivnika na mastersu u Parizu, pošto će u uvodnoj rundi odmeriti snage sa Valentinom Vašroom iz Monaka, trenutno 31. teniserom sveta.

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FOTO: Tanjug/Georgios Kefalas/Keystone via AP

Žreb je Novaku odmah dodelio rivala sa kojim ima nerazjašnjene račune. Njih dvojica sastali su se do sada samo jednom, u polufinalu prošlogodišnjeg mastersa u Šangaju, kada je Vašro slavio u dva seta i priredio iznenađenje protiv srpskog asa.

Đoković će tako u Parizu imati priliku da uzvrati teniseru iz Monaka i započne pohod na novu titulu. Ipak, prvi izazov neće biti nimalo jednostavan, s obzirom na to da je Vašro već pokazao da može da se nosi sa najboljima.

Ukoliko opravda ulogu favorita i prođe prvu prepreku, Novak će se u drugom kolu sastati sa boljim iz duela između Italijana Lučana Darderija i jednog od kvalifikanata.

Masters u Parizu igraće se od 2. do 8. novembra, a Đoković će pokušati da još jednom ostavi snažan trag na turniru koji tradicionalno okuplja najveća imena svetskog tenisa.

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