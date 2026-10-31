IVAN KECOJEVIĆ: B timovi za goleade

* Bivši fudbaler Albasetea, tipuje Španiju 2

Tanjug/AP Photo/Manu Fernandez

MOJ TIP

subota,

SOSIJEDAD B - ĐIRONA 3+

Eibar - Almerija GG

SELTA B - KORDOBA 3+

Albasete - Sabadel GG

nedelja,

Eldense - Granada GG

Seuta - Hihon 0-2

Burgos - Kasteljon 0-2

Tenerife - Andora 1

ponedeljak,

Ovijedo - Las Palmas 0-2

Valjadolid - Leganes 3+

Majorka - Kadaiz p/k X

Sva četiri fiksa koja sam predložio u prošlom kolu bila su dobitna. Ovog puta prepolovio bih broj izdvojenih parova i opredelio se za golove na utakmicama B timova Sosijedada i Selte.

Kako njihove prve ekipe već igraju u Primeri, rezervni sastavi nemaju pravo plasmana u viši rang, pa nastupaju rasterećenije. Takav pristup često ostavlja prostor rivalima, a njihove odbrane ionako nisu pouzdane. Zato protiv napadački orijentisanih Đirone i Kordobe očekujem najmanje tri gola po meču.

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