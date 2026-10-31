IVAN KECOJEVIĆ: B timovi za goleade
* Bivši fudbaler Albasetea, tipuje Španiju 2
MOJ TIP
subota,
SOSIJEDAD B - ĐIRONA 3+
Eibar - Almerija GG
SELTA B - KORDOBA 3+
Albasete - Sabadel GG
nedelja,
Eldense - Granada GG
Seuta - Hihon 0-2
Burgos - Kasteljon 0-2
Tenerife - Andora 1
ponedeljak,
Ovijedo - Las Palmas 0-2
Valjadolid - Leganes 3+
Majorka - Kadaiz p/k X
Sva četiri fiksa koja sam predložio u prošlom kolu bila su dobitna. Ovog puta prepolovio bih broj izdvojenih parova i opredelio se za golove na utakmicama B timova Sosijedada i Selte.
Kako njihove prve ekipe već igraju u Primeri, rezervni sastavi nemaju pravo plasmana u viši rang, pa nastupaju rasterećenije. Takav pristup često ostavlja prostor rivalima, a njihove odbrane ionako nisu pouzdane. Zato protiv napadački orijentisanih Đirone i Kordobe očekujem najmanje tri gola po meču.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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