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IVAN KECOJEVIĆ: B timovi za goleade

Ж. Урошевић

31. 10. 2026. u 13:20

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* Bivši fudbaler Albasetea, tipuje Španiju 2

ИВАН КЕЦОЈЕВИЋ: Б тимови за голеаде

Tanjug/AP Photo/Manu Fernandez

MOJ TIP

subota, 

SOSIJEDAD B - ĐIRONA 3+

Eibar - Almerija GG

SELTA B - KORDOBA 3+

Albasete - Sabadel GG

nedelja, 

Eldense - Granada GG

Seuta - Hihon 0-2

Burgos - Kasteljon 0-2

Tenerife - Andora 1

ponedeljak, 

Ovijedo - Las Palmas 0-2

Valjadolid - Leganes 3+

Majorka - Kadaiz p/k X

Sva četiri fiksa koja sam predložio u prošlom kolu bila su dobitna. Ovog puta prepolovio bih broj izdvojenih parova i opredelio se za golove na utakmicama B timova Sosijedada i Selte.

Kako njihove prve ekipe već igraju u Primeri, rezervni sastavi nemaju pravo plasmana u viši rang, pa nastupaju rasterećenije. Takav pristup često ostavlja prostor rivalima, a njihove odbrane ionako nisu pouzdane. Zato protiv napadački orijentisanih Đirone i Kordobe očekujem najmanje tri gola po meču.

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