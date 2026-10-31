ŠTA SE TO SPREMA IZMEĐU KANADE I EU? Karni najavio potez koji bi mogao da uzdrma svetsku politiku

KANADA i Evropska unija dogovorile su da do juna 2027. godine definišu novi model međusobnih odnosa, a kanadski premijer Mark Karni najavljuje partnerstvo koje bi moglo da bude najbliže članstvu u EU bez formalnog pristupanja.

Foto: Canadian Press/Shutterstock Editorial/Profimedia

Kanadski premijer Mark Karni, podržao je ideju da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije, čime bi odnosi Otave i Brisela ušli u novu fazu političke, ekonomske i bezbednosne saradnje.

Kako prenosi POLITICO, Kanada i EU žele da iskoriste naredne mesece za izgradnju znatno bližeg partnerstva, a dve strane postavile su jun 2027. godine kao rok za utvrđivanje njegovog konačnog oblika.

- Danas idemo ka pridruženom članstvu Kanade - poručio je Karni na konferenciji za novinare u Montrealu, nakon samita Kanade i Evropske unije.

On je naglasio da je cilj izgradnja najbližeg mogućeg partnerstva sa Unijom, ali bez punopravnog pristupanja.

Saradnja u energetici, tehnologiji i bezbednosti

Novi odnos trebalo bi da obuhvati nekoliko strateški važnih oblasti, među kojima su veštačka inteligencija, energetika, kritične sirovine, odbrana i istraživanje.

Kanada raspolaže značajnim rezervama litijuma, nikla i grafita, sirovina koje su od posebnog značaja za evropsku industriju, energetsku tranziciju i proizvodnju baterija.

S druge strane, evropske zemlje nastoje da smanje zavisnost od spoljnih dobavljača i ojačaju sopstvene tehnološke i industrijske kapacitete.

Poseban značaj imaće i bezbednosna saradnja, uključujući zaštitu Arktika, kao i koordinacija u vezi sa međunarodnim krizama, pre svega ratom u Ukrajini i sukobima na Bliskom istoku.

Karni je partnerstvo opisao kao "savez za budućnost", ističući značaj zajedničkog jačanja otpornosti i strateške nezavisnosti.

Nemačka ima rezerve prema ideji pridruženog članstva

Iako je predlog dobio podršku predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, ideja o pridruženom članstvu naišla je na otpor pojedinih država članica, među kojima je i Nemačka.

Zbog neslaganja unutar Unije, formulacija o pridruženom članstvu nije uneta u završnu zajedničku deklaraciju samita.

Dodatni problem predstavlja činjenica da ovakav status trenutno nema utvrđeno pravno značenje u okviru institucionalnog sistema EU. Zbog toga tek treba da bude definisano koja bi prava i obaveze Kanada imala u okviru novog modela saradnje.

Odnosi sa SAD u pozadini novog saveza

Približavanje Kanade Evropskoj uniji dolazi u trenutku zategnutih odnosa Otave i Vašingtona, obeleženih trgovinskim sporovima i pretnjama američkog predsednika Donalda Trampa novim carinama.

Oko 70 odsto kanadskog izvoza odlazi na američko tržište, što pokazuje koliko je kanadska ekonomija povezana sa Sjedinjenim Državama.

Karni nastoji da proširi ekonomske i političke veze Kanade sa drugim partnerima, kako bi smanjio zavisnost od jednog tržišta i ojačao poziciju svoje zemlje u međunarodnim odnosima.

Ipak, novo partnerstvo sa EU ne znači prekid saradnje sa Sjedinjenim Državama, već nastojanje Kanade da proširi prostor za samostalno delovanje.

Konačni dogovor do juna 2027. godine

Karni je potvrdio da će prisustvovati narednim evropskim sastancima u junu 2027. godine, kada bi razgovori o novom obliku odnosa trebalo da budu zaključeni.

Na samitu u Montrealu dve strane potvrdile su i završetak pregovora o sporazumu o digitalnoj trgovini, koji bi dopunio postojeći trgovinski sporazum Kanade i EU.

Ukoliko dogovor bude postignut, Kanada bi mogla da postane prva zemlja sa posebnim statusom pridruženog partnera Unije, što bi otvorilo novo poglavlje u odnosima Evrope sa državama van evropskog kontinenta.

(Politiko)

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