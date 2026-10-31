"Zamolio bih sve da ne provociraju klub, a pogotovo njihovog trenera" Feđa Dudić stao u odbranu Nenada Lalatovića
Radnički i Novi Pazar se sastaju u okviru 14. kola Superlige, a pažnja javnosti je pored same utakmice usmerena i na susret dvojice trenera Feđe Dudića i Nenada Lalatovića.
Pre nekoliko godina u Novom Sadu njih dvojica su imali mali incident.
- Zamolio bih sve da ne provociraju protivnički klub, njegove igrače, a pogotovo trenera. Treba da ga dočekamo na lep način, da ga pozdravimo, on je radio ovde, bio je i igrač ovog kluba. Zaslužio je da dobije veliki pozdav, a da se posle toga pažnja usmeri na nas i davanje energije momcima koji će biti na terenu - rekao je Dudić, a potom je pričao o Pazarcima:
- Otkako je kolega Lalatović došao, mislim da je doneo neku dodatnu energiju. Oni su ionako sami od sebe kvalitetna ekipa, puna dobrih individualaca, a da ne spominjem one prema napred, gde svaki od njihovih igrača jednim potezom može da reši utakmicu. I Fejsal Mulić i Adem Ljajić, o kom ne treba ni da pričamo, znamo svi koliki je to kvalitet. Moramo da budemo budni sve vreme i da zaustavimo njihove ofanzivce. A onda iz oduzetih lopti da tražimo prostor i priliku da ugrozimo njihov gol.
Za kraj, dotakao se povratka publike na stadion.
- Konačno se publika vraća na na stadion. Pozvao bih zbog toga navijače da sutra dođu u što vrećem broju. Jeste kišovito vreme, ali ako ćemo sad tražiti izgovor za kišu, onda nismo pravi navijači. Kad nije bilo utakmica kukali smo kako ne možemo na stadion, a sad evo kad imamo priliku da konačno budemo na stadionu, nemoj da bude nekih izgovora. Nije ledena kiša, jesenja je, tako da nema izgovora. Očekujem da se dve trećine stadiona i da bude fer i korektno navijanje - poručio je Dudić.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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