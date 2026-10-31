Povratak Rikarda Orsolinija: Bolonjine šanse za pobedu su naglo porasle

Bolonja dočekuje Moncu u 10. kolu Serije A posle velike pobede nad Milanom (4:2) na San Siru, kojom je potvrdila da je u usponu forme pod vođstvom Rafaela Paladina.

FOTO: IPA / Sipa Press / Profimedia

Gosti su u prethodnom kolu ubedljivo poraženi od Napolija (1:4) i nalaze se na 16. mestu sa svega sedam bodova.

Domaćin je pod novim trenerom osvojio deset bodova, a posebno ohrabruje efikasnost napada, koji je na poslednja četiri prvenstvena susreta postigao čak deset golova.

Povratak Rikarda Orsolinija u konkurenciju dodatno proširuje Paladinove ofanzivne mogućnosti, iako će Bolonja i dalje biti bez nekoliko povređenih igrača.

Monca ima dosta problema u odbrani i sa 22 primljena gola spada među najslabije defanzivne ekipe prvenstva. Uz to, na pet gostovanja osvojila je samo jedan bod, što je posebno zabrinjavajuće pred dolazak u Bolonju.

Domaćin je u naletu, ima više kvaliteta i znatno bolju atmosferu u ekipi. Očekujemo da nastavi pobednički niz i iskoristi slabosti rivala.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,75)

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