Povratak Rikarda Orsolinija: Bolonjine šanse za pobedu su naglo porasle
Bolonja dočekuje Moncu u 10. kolu Serije A posle velike pobede nad Milanom (4:2) na San Siru, kojom je potvrdila da je u usponu forme pod vođstvom Rafaela Paladina.
Gosti su u prethodnom kolu ubedljivo poraženi od Napolija (1:4) i nalaze se na 16. mestu sa svega sedam bodova.
Domaćin je pod novim trenerom osvojio deset bodova, a posebno ohrabruje efikasnost napada, koji je na poslednja četiri prvenstvena susreta postigao čak deset golova.
Povratak Rikarda Orsolinija u konkurenciju dodatno proširuje Paladinove ofanzivne mogućnosti, iako će Bolonja i dalje biti bez nekoliko povređenih igrača.
Monca ima dosta problema u odbrani i sa 22 primljena gola spada među najslabije defanzivne ekipe prvenstva. Uz to, na pet gostovanja osvojila je samo jedan bod, što je posebno zabrinjavajuće pred dolazak u Bolonju.
Domaćin je u naletu, ima više kvaliteta i znatno bolju atmosferu u ekipi. Očekujemo da nastavi pobednički niz i iskoristi slabosti rivala.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,75)
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