Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

26. 10. 2026. u 06:51

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

FOTO: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Ponedeljak

17.00 Bešiktaš - Basakšehir 1 (1.37)
19.30 Galatasaraj - Fenerbahče |1+&2+ (1.32)
20.30 PSŽ - Lion |1+&2+ (1.26)

Ukupna kvota: 2.28

Fiks dana je Bešiktaš koji mora da se "vadi" nakon poraza od Trabzona kako bi ostao u trci za titulu.

Pored toga dodajemo još dva tipa i verujemo u golove na velikim derbijima u Turskoj, odnosno Francuskoj gde očekujemo veoma zaniljmive utakmice.

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