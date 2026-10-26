LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

FOTO: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Ponedeljak 17.00 Bešiktaš - Basakšehir 1 (1.37)

19.30 Galatasaraj - Fenerbahče |1+&2+ (1.32)

20.30 PSŽ - Lion |1+&2+ (1.26) Ukupna kvota: 2.28

Fiks dana je Bešiktaš koji mora da se "vadi" nakon poraza od Trabzona kako bi ostao u trci za titulu.

Pored toga dodajemo još dva tipa i verujemo u golove na velikim derbijima u Turskoj, odnosno Francuskoj gde očekujemo veoma zaniljmive utakmice.

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