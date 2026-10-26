Svet

VAŽNI DANI PRED MOSKVOM: Putin se priprema za dva velika događaja

В.Н.

26. 10. 2026. u 14:42

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSKI predsednik Vladimir Putin danas nastavlja pripreme za Forum zemalja izvoznica gasa i samit „Rusija-Afrika“ u ponedeljak, uz brojne bilateralne sastanke, izjavio je portparol predsednika Dmitrija Peskova.

ВАЖНИ ДАНИ ПРЕД МОСКВОМ: Путин се припрема за два велика догађаја

Foto: Mikhail METZEL / AFP / Profimedia

- Predsednik nastavlja da se priprema za veoma zauzeta naredna četiri dana, koja će provesti u Moskvi. Samit Foruma zemalja izvoznica gasa održaće se sutra, a zatim i samit ‘Rusija-Afrika’, uz brojne bilateralne sastanke - rekao je Peskov novinarima.

Dodao je da će pomoćnik predsednika Jurij Ušakov danas popodne održati brifing za novinare kako bi objavio međunarodnu agendu za naredne dane.

Osmi samit Foruma zemalja izvoznica gasa održaće se u Moskvi 27. oktobra.

Treći samit „Rusija-Afrika“ takođe će se održati u prestonici 28. i 29. oktobra.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HOROR POVREDA U NBA LIGI: Košarkaš Oklahome doživeo jeziv prelom, nije za one sa slabim stomakom (VIDEO)

HOROR POVREDA U NBA LIGI: Košarkaš Oklahome doživeo jeziv prelom, nije za one sa slabim stomakom (VIDEO)