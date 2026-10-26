VAŽNI DANI PRED MOSKVOM: Putin se priprema za dva velika događaja
RUSKI predsednik Vladimir Putin danas nastavlja pripreme za Forum zemalja izvoznica gasa i samit „Rusija-Afrika“ u ponedeljak, uz brojne bilateralne sastanke, izjavio je portparol predsednika Dmitrija Peskova.
- Predsednik nastavlja da se priprema za veoma zauzeta naredna četiri dana, koja će provesti u Moskvi. Samit Foruma zemalja izvoznica gasa održaće se sutra, a zatim i samit ‘Rusija-Afrika’, uz brojne bilateralne sastanke - rekao je Peskov novinarima.
Dodao je da će pomoćnik predsednika Jurij Ušakov danas popodne održati brifing za novinare kako bi objavio međunarodnu agendu za naredne dane.
Osmi samit Foruma zemalja izvoznica gasa održaće se u Moskvi 27. oktobra.
Treći samit „Rusija-Afrika“ takođe će se održati u prestonici 28. i 29. oktobra.
(Sputnjik)
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