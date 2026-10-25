DAMIR MIRVIĆ: Gent i Anderleht duguju spektakl

* Bivši fudbaler Genta, analizira preostale parove 9. kola Belgije 1

Ses / PsnewZ / Profimedia

MOJ TIP

nedelja,

GENK - STANDARD 1

Briž - St. Truden 1

GENT - ANDERLEHT GG

St. Žiloaz - Serkl Briž 1

Genk je pobedama u poslednjim mečevima Kupa i prvenstva najavio povratak u dobru formu. Uoči duela sa Standardom domaćin deluje nezaustavljivo, pa mi je kec jedan od najsigurnijih tipova ovog kola.

Kup takmičenje nije bilo podjednako uspešno za sve favorite. Gent i Anderleht su ranim eliminacijama poprilično razočarali svoje navijače, pa će priliku za iskupljenje imati u međusobnom okršaju. Očekujem otvorenu utakmicu sa dosta golova, u kojoj bi oba tima mogla da zatresu mrežu.