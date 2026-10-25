Tip Asova

DAMIR MIRVIĆ: Gent i Anderleht duguju spektakl

Ж. Урошевић

25. 10. 2026. u 08:18

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

* Bivši fudbaler Genta, analizira preostale parove 9. kola Belgije 1

ДАМИР МИРВИЋ: Гент и Андерлехт дугују спектакл

Ses / PsnewZ / Profimedia

MOJ TIP

nedelja, 

GENK - STANDARD 1

Briž - St. Truden 1

GENT - ANDERLEHT GG

St. Žiloaz - Serkl Briž 1

Genk je pobedama u poslednjim mečevima Kupa i prvenstva najavio povratak u dobru formu. Uoči duela sa Standardom domaćin deluje nezaustavljivo, pa mi je kec jedan od najsigurnijih tipova ovog kola.

Kup takmičenje nije bilo podjednako uspešno za sve favorite. Gent i Anderleht su ranim eliminacijama poprilično razočarali svoje navijače, pa će priliku za iskupljenje imati u međusobnom okršaju. Očekujem otvorenu utakmicu sa dosta golova, u kojoj bi oba tima mogla da zatresu mrežu.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Znate li koje tri evropske zemlje imaju himnu BEZ TEKSTA?
Panorama

0 0

Znate li koje tri evropske zemlje imaju himnu BEZ TEKSTA?

HIMNA države jednako je važna kao i njena zastava. Premda se s njom ne susrećemo jednako često i većinu njih ne bismo znali prepoznati, himne su odraz nacionalnog ponosa i identiteta. Kao takve, puštaju se u svečanim prilikama kada im valja odati posebnu počast stavom i držanjem.

25. 10. 2026. u 07:45

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac

DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac